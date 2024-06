Presença confirmada no Festival da Macaxeira, Rainha da Expoacre encerra reinado com agenda intensa

Prestes a encerrar seu reinado como Rainha do Rodeio da Expoacre 2023, Lohana Martins está com uma agenda intensa no Acre. Após um ano repleto de compromissos, Lohana se prepara para passar sua faixa e coroa para a próxima Rainha.

Em 2022, Lohana foi princesa do rodeio, e este ano, ao carregar o maior título country do Acre, marcou presença em diversos eventos importantes, incluindo festivais, feiras agropecuárias e festas particulares.

Dentre os eventos confirmados, Lohana será presença VIP no Festival da Macaxeira, organizado pela Prefeitura de Rio Branco. Além disso, ela participará da Cavalgada da Produção, que partirá da Prefeitura Municipal de Rio Branco e seguirá até o Parque de Exposições da Expoacre.

Em entrevista à coluna de Douglas Richer, do ContilNet, na tarde deste sábado (15), Lohana Martins compartilhou suas reflexões sobre o encerramento de seu reinado como Rainha do Rodeio da Expoacre 2023.

“Este ano como Rainha do Rodeio foi uma experiência incrível e inesquecível. Tive a oportunidade de representar o Acre em diversos eventos e conhecer muitas pessoas maravilhosas. Cada compromisso foi uma chance de promover nossa cultura e nossa paixão pelo rodeio. Agora, estou me preparando para passar a faixa e a coroa para a próxima Rainha, com a certeza de que ela também terá um ano repleto de realizações”, disse Lohana.

Ela destacou a importância dos eventos que ainda estão por vir: “Estou muito animada para participar do Festival da Macaxeira e da Cavalgada da Produção. Esses eventos são muito especiais para mim e para nossa comunidade. É uma forma de celebrar nossa cultura e nossa identidade.”

Lohana também comentou sobre a agenda intensa que ainda tem pela frente: “Ainda tenho muitos eventos para participar antes de encerrar meu reinado. Cada um deles é uma oportunidade única de estar mais próxima da nossa gente e de celebrar as tradições que tanto amamos.”

Lohana finalizou agradecendo o apoio que recebeu ao longo de seu reinado: “Agradeço de coração a todos que me apoiaram e me acompanharam nesta jornada. Foi um ano inesquecível e sou grata por cada momento vivido.”

Veja a programação completa dos eventos: