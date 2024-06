Com apenas 13 anos, acreana é aprovada em faculdade e passa em 1º lugar em concurso público

Ana Joyce do Carmo Gomes, uma estudante de apenas 13 anos, tem se destacado no cenário educacional e musical do Acre. Filha da odontóloga Vânia do Carmo Nery e do coronel James Gomes, do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, Ana Joyce é considerada superdotada, com altas habilidades reconhecidas pela ciência.

Neste ano, a menina conquistou o primeiro lugar em um concurso da Prefeitura de Porto Acre, errando apenas duas questões. Além disso, ela passou no vestibular para o curso de Música na Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

Ana Joyce estuda no Colégio Militar Estadual Tiradentes, da Polícia Militar, onde está no 8º ano. Ela é aluna do Núcleo de Atividades de Altas Habilidades do Estado (NAAHS), e também participa do projeto de extensão Ensino Coletivo de Cordas da Universidade Federal do Acre (UFAC). Além de tocar violino a adolescente domina mais 10 instrumentos musicais, incluindo violão, piano e saxofone.

Na última sexta-feira (14), Ana Joyce concluiu o módulo básico de Inglês no Centro de Estudo de Línguas (CEL). Ela está, também, no nível K de Matemática no Kumon, além de está concluindo os cursos de Inglês e Português.

Apesar de sua aprovação na faculdade de Música, Ana Joyce revelou em entrevista ao site AC24horas que seu verdadeiro sonho é cursar Medicina.

“Eu quero estudar medicina para abrir novos horizontes e perceber como o simples ato de respirar é complexo. Desejo descobrir remédios para doenças que até hoje não foram descobertos e, do fundo do meu coração, me tornar uma médica renomada. Também tenho obstinação de fazer estudos fora do Acre e, quem sabe, até fora do Brasil. Eu sei que não vai ser fácil, mas estou preparada para no futuro salvar vidas”, conta a jovem.

O NAAHS, implantado em 2007, acolhe atualmente 175 alunos. A investigação para identificar altas habilidades pode durar de seis meses a um ano, ou até mais, dependendo de cada estudante. Cada indivíduo é único e requer uma investigação diferenciada, mesmo apresentando características gerais de superdotação.