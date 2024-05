Rio Grande do Sul: Cascão aparece na água em campanha da Turma da Mônica

Como uma forma de entoar a campanha pelo Rio Grande do Sul, estado afetado por fortes chuvas e enchentes, o perfil da Turma da Mônica divulgou uma imagem do personagem Cascão, conhecido por ter aversão à água, na enchente, ajudando as pessoas.

“Em uma catástrofe como essa, toda ajuda é bem-vinda e até o Cascão sabe disso”, diz a legenda da postagem. Na imagem, ele aparece carregando, na água, mantimentos para uma família ilhada pela enchente.

Na imagem, o perfil da Turma relembrou que última vez do personagem na água foi em uma campanha para vítimas de enchentes em 1983 no Sul do país. “Hoje ele volta à água para ajudar novamente”, finaliza a postagem.