UFC 308: luta é cancelada após brasileiro ser retirado do card pela segunda vez

Marcada para sábado (26), a luta peso galo entre o russo Said Nurmagomedov e o brasileiro Daniel “Willycat” Santos foi oficialmente retirada do card do UFC 308, nesta quarta-feira (23).

A produção não cita um motivo específico pelo qual Daniel Santos (2 vitórias e 1 derrota no UFC) foi “removido” da programação na Etihad Arena, em Abu Dhabi. Esta é a segunda luta consecutiva do brasileiro a ser cancelada.

Seria a primeira luta de Nurmagomedov (7 vitórias e 2 derrotas no UFC) desde o UFC 294, em outubro de 2023, quando o russo venceu Muin Gafurov por submissão no primeiro round.

As notícias sobre a saída de Daniel Santos foram divulgadas no começo da semana, mas, aparentemente, não houve tempo o suficiente para encontrar um substituto que pudesse lutar contra Nurmagomedov.

O UFC 308 vai seguir com 13 lutas, com destaque para a disputa do título peso pena entre Max Holloway e o atual detentor do cinturão Ilia Topuria.