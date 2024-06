Classificatórias para Campeonato de Batalhas de MCs inicia na próxima semana; saiba mais

Os campeonatos de rimas continuam ocorrendo cada vez com mais força em solo acreano, e o caminho para a Batalha Acre Graffiti está prestes a começar. Irão ocorrer ao todo seis seletivas, sendo cinco na capital do estado e uma delas no interior, onde 16 MCs serão selecionados e terão vaga para competir no evento que ocorre em julho.

Com premiação ao primeiro colocado recebe R$ 1 mil em dinheiro, além de outros prêmios e, claro, o título de campeão.

A reta final das competições ocorrerão nos dias 26 a 28 de julho, durante o evento oficial Acre Grafitti 2024. As semi finais acontecem nos dias 26 e 27, já a final ocorre no dia 28, entre as 16h e 20h. No primeiro dia o encontro inicial acontece no Hotel Loureiro com saída às 8h30, para só então se deslocarem à praça Seis de Agosto. A partir das 9h começam as atividades gerais.

Além disso, antes das competições, aqueles que visitarem o evento poderão aproveitar bazar, feira, mutirão de graffiti, espaço kids, palco livre, basquete, atividades sociais de assistência ao público, comidas e bebidas. Após as finais ainda acontecerá uma batalha de rap e shows de Breno DZ6 e banda, RBflow e Nick Brown.

Confira abaixo data e hora de cada uma das competições classificatórias (as inscrições são realizadas no dias dos eventos):

Batalha da Ufac

Data: 10/06

Hora: 19h

Batalha do Santa Cruz

Data: 11/06

Hora: 19h

Batalha da Pista

Data: 16/06

Hora: 19h

Batalha do Santa Cruz

Data: 18/06

Hora: 19h

Batalha do Palácio

Data: 21/06

Hora: 19h

Batalha das Maninhas (Evento será junto ao fim da seletiva da central de Slam nacional)

Data: 23/06

Hora: 19h

Batalha do Palácio

Data: 28/06

Hora: 19h

Batalha de Sena Madureira

Data: 29/06

Hora: 19h