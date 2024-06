Cópia do Android? iOS 18 gera memes por ‘semelhança’ com sistema rival; veja

Um dos primeiros pontos anunciados na WWDC 2024 tratou das novas opções de personalização no iOS 18. No sistema operacional da Apple, será possível organizar os ícones dos aplicativos para combinar com o seu plano de fundo, além de editar o tamanho das figuras e até mudar as cores delas. Enquanto alguns usuários comemoram as funções, outros apontam que as mudanças são semelhantes à interface Material You, do Android.