Ex-BBBs Beatriz e Gil do Vigor fingem namoro e se divertem em jantar

Beatriz Reis aproveitou para trollar a internet na noite da última sexta-feira (21/6). A ex-BBB se encontrou em um restaurante, no Rio de Janeiro, com Gil do Vigor e publicou uma foto sugestiva nos Stories de que estava namorando. Após o clique, entretanto, ela mostrou que estava com o economista.

A revelação, entretanto, chegou acompanhada por um vídeo com uma música romântica. Ela entrou no carro e abraçou Gil do Vigor, que já estava acomodado. “Meu namorado”, legendou ela, aos risos.

A trollagem, entretanto, gerou até curiosidades em Isabelle Nogueira, também ex-BBB 24. “Está namorando, cunhã? Que foto é aquela que tu postou?”, questionou, em aúdio.

Os dois mostraram que estavam em um restaurante chique e aproveitaram para brincar com os pratos do local e ao descobrirem que tem o mesmo problema dentário. “Você também não tem um dente aqui atrás?”, declarou Bia. “Não”, retrucou Gil. “Gil, como que morde a carne?”, instigou a atriz, antes de cair na gargalhada.