LOL e Valorant fora do ar? Status da Riot aponta problema nesta terça

No Downdetector, os registros apontam uma queda nos relatos perto das 12h após o pico por volta de 11h40. Além dos problemas de gameplay mostrados na plataforma, alguns usuários destacaram dificuldade no login, no caso do Valorant, assim como no site de LOL. No geral, a maior parte dos relatos destacavam os problemas na conexão com o servidor, o que está diretamente relacionado ao matchmaking.