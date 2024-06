MDB convida Gonzaga e PSDB a apoiarem Marcus Alexandre; líder tucano diz que ‘seria um prazer’

Durante o evento da Rede Sustentabilidade deste sábado (29), com a presença da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em Rio Branco, uma das maiores lideranças do MDB, o ex-deputado João Correia, fez um convite ao presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Luiz Gonzaga, que também estava presente no evento.

Correia convidou Gonzaga e o PSDB, partido que ele preside, a compor o arco de aliança dos 10 partidos que irão apoiar a candidatura de Marcus Alexandre na disputa pela Prefeitura de Rio Branco.

Na última semana, o Diretório Municipal do PSDB em Rio Branco anunciou que iria abrir negociação com outros partidos para a disputa na capital.

Em entrevista ao ContilNet, Gonzaga disse que a decisão de apoiar Marcus deverá ser tomada em conjunto pela Executiva do partido e, principalmente, pelos candidatos a vereadores tucanos em Rio Branco.

“As decisões do PSDB tem instâncias. Nós temos a Executiva Municipal, a Executiva Estadual, do qual sou presidente. Essa decisão com relação as eleições municipais ela compete a Executiva Municipal. E nós como democratas, nós respeitamos essa decisão, juntamente com os candidatos a vereadores. Porque são eles que vão fazer a campanha do candidato majoritário. Então eu não posso impor, nem dizer o que eles devem fazer. Porque se eles errarem, eu não tenho culpa. E se eles acertarem, também é mérito deles. Então nós deixamos essa decisão com a Executiva Municipal”, disse.

Questionado se esse apoio a candidatura de Marcus Alexandre realmente se concretizar, Gonzaga disse que ‘seria um prazer’.

“Exergo com todo prazer. Eu não vejo problemas. Eu transito em todos os lados. O PSBD é um partido de centro”, opinou.

Sem dar mais detalhes, o presidente destacou que o prazo final para a decisão do PSDB sobre quem deverá apoiar em Rio Branco, deve sair nos próximos dias, em razão do início das convenções partidárias, que iniciam em julho.