Sábado de muito calor e possíveis recordes de temperaturas no Acre; veja a previsão completa

O calor será intenso neste final de semana em todo o Acre, é o que aponta a previsão do pesquisador Davi Friale, publicada em seu site ‘O Tempo Aqui’. Neste sábado (15) os termômetros devem alcançar os 36ºC em alguns municípios do estado.

Friale alerta ainda para a quebra de novos recordes de temperaturas máximas neste final de semana. Em 2024 a maior temperatura registrada no estado foi de 37ºC, no dia 28 de março. Em Rio Branco, a temperatura máxima registrada nos termômetros foi de 34,9ºC.

Neste sábado os termômetros podem chegar aos 35ºC na capital acreana, já em alguns municípios como Assis Brasil, Brasileia, Santa Rosa do Purus, Tarauacá e Feijó, podem chegar aos 36ºC, aponta a previsão. Confira:

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 33 e 35ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 33 e 35ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 33ºC e 35ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 33 e 35ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC.

Segundo Friale, as temperaturas máximas podem chegar até 37ºC em alguns municípios. ““Vamos ter um final de semana muito quente, possivelmente com recordes de temperaturas máximas, nos dias 15, 16 e na segunda-feira (17) também, com muito calor no Acre todo”, disse.

As chuvas ocorrerão de forma pontual, com a média possibilidade de ventos fortes e raios.

“As chuvas deverão ocorrer, mas de forma pontual, ou seja, chove num bairro, enquanto, em outro, não chove. Alertamos para a média probabilidade de temporais em algumas áreas, com chuvas fortes, raios e ventanias, neste fim de semana, mas somente em pontos isolados, que podem ser em qualquer município do Acre e das áreas próximas”, aponta.