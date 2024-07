Ana Hickmann passa por transformação no visual; veja o resultado

Ana Hickmann passou por uma transformação no visual, nesta quarta-feira (17/7), e mostrou o resultado dos novos fios nas redes sociais. “Eu não tenho escolha”, brincou ela na legenda, mostrando os bastidores de um ensaio fotográfico.

Nos comentários da publicação, não faltaram elogios à Ana. “Linda de todo jeito, mas loira é um espetáculo”, escreveu uma pessoa. “Linda com todas as cores, mas você loira é completamente surreal”, disse outra. “Sua beleza está ainda mais radiante, felicidade é tudooooo”, completou uma terceira.

Ana Hickmann e Alexandre se enfrentam no tribunal; Justiça veta filho

O episódio de violência doméstica envolvendo Ana Hickmann e Alexandre Correa continua com desdobramentos inéditos. O caso que corre sob segredo de Justiça envolve, agora, o filho do casal. A coluna Fábia Oliveira, que sabe de tudo, descobriu algumas novidades sobre essa história.

Para começar, soubemos que o ex-casal já tem data para se enfrentar no tribunal. O embate, no entanto, não será cara a cara. Uma audiência virtual de instrução e julgamento acontecerá em 12 de setembro.

Como já é sabido, Alexandre Hickmann Correa, o Alezinho, filho de Ana e Alexandre, poderia prestar um depoimento especial no debate sobre a violência que a mãe afirma ter sofrido. Por se tratar de uma criança, algumas entrevistas foram feitas com o menor para entender a situação.

Nos estudos, o comportamento do menino foi apontado como “frágil”. O depoimento não foi bem recebido, com base na condição emocional delicada de Alezinho. A participação no procedimento foi considerada uma nova forma de agredir um menor que já passou por inúmeras outras formas de violência.

Durante as entrevistas, o menino teria apresentado dificuldades de se acalmar e relaxar. A criança afirmou que os assuntos abordados eram de caráter particular e que não queria tocar neles. O filho do ex-casal chegou a falar na necessidade de defender um dos lados da história, mas disse não saber quem.

No final, o Ministério Público voltou a afirmar que Alezinho não deve prestar depoimento especial. Os estudos com a criança tiveram que ser interrompidos quando as técnicas presentes perceberam sofrimento e início de crise de ansiedade no menor.

Enquanto a audiência agendada para setembro não acontece, o caso ainda deve contar com novas decisões. Esta coluna ficará atenta à história.