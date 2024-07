Com shows de Meca e Vinter, Tribe Beat Music acontece neste final de semana; confira

Acontece no próximo sábado, dia 06 de julho, mais uma edição do festival de música eletrônica mais importante do Acre: a Tribe Beat Music Festival, no Maison Borges, em Rio Branco.

A edição deste ano terá dois shows dos djs mais ouvidos dos últimos tempos: Matheus Meca e Vitor Vinter. A novidade é que o open bar do evento será com a queridinha Beats, parceira oficial da edição.

Meca é DJ e produtor de house, melodic house e até meca house. Ele se destaca por ser plural musicalmente. O artista já tocou no Lollapalooza, Rock In Rio, Universo Paralello, Warung, Green Valley, no Laroc, no Privilège, no Boma, no Só Track Boa e no Brasil todo e lugares importantes como o Brooklin Mirage em Nova Iorque e o atual Clube número 1 do mundo, o Hi Ibiza.

Já Matheus Vinter, foi o primeiro brasileiro a lançar musicas na gravadoras de John Summit e Wade.

Ele começou a tocar aos 16 anos, quando resolveu dar seus primeiros passos em direção à arte das mixagens. Com poucos anos de produção musical, suas músicas caíram literalmente no gosto de grandes djs como Jamie Jones, Cloonee, Dubfire, Solardo, Gabe.

A Tribe acabou de virar o lote de vendas dos ingressos. Veja os pontos de vendas:

Conveniência Pão de Queijo

CASA DA SOGRA

Mary Bijou, no Via Verde Shopping

Com informações Entourage