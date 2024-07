Em Brasília, Gonzaga se reúne com Alan Rick e luta pela integração dos municípios isolados do Acre

Tirar cidades acreanas do isolamento via terrestre e impulsionar o desenvolvimento econômico do Acre. Com este objetivo, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) participou de uma importante reunião com o senador Alan Rick, em Brasília, na segunda-feira (15).

Gonzaga e Alan Rick receberam a visita do presidente da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (ANAMMA), Marçal Fortes, para tratar da integração econômica do Acre com o Peru e a construção da estrada entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa, além da integração regional dos quatro municípios isolados que enfrentam dificuldades devido à estiagem severa.

Gonzaga destacou que a união do governador Gladson Cameli com o Legislativo e a bancada federal será importante para tirar os municípios do isolamento e gerar ainda mais emprego e renda ao povo acreano.

“Decidimos formar um grupo de trabalho, incluindo o governo do Acre, Gabinete do senador Alan Rick, a Aleac, o Ministério Público, SEMEA, Tribunal de Justiça, IBAMA, ICMBIO, IMAC e outros órgãos ambientais de estrutura e infraestrutura, para abordar a situação dos municípios isolados. O governador Gladson tem trabalhado para interligar todas as regiões do Acre e vamos trabalhar para contribuir com esse projeto”, disse Luiz Gonzaga.

O presidente da Aleac afirmou que a união entre os poderes e instituições será importante para realizar o sonho da integração entre os municípios acreanos e entre Brasil e Peru.

“Reconhecemos a importância de cada um e a necessidade de sua integração. Precisamos acabar com o isolamento construindo estradas. Este é um sonho que podemos tornar realidade se unirmos nossas forças”, concluiu.

O senador Alan Rick destacou a importância da visita do presidente Luiz Gonzaga e afirmou que o trabalho segue pela tão sonha integração entre Acre e Peru e municípios isolados.

“Estamos trabalhando juntos pela integração econômica do Acre com o Peru e pela nossa sonhada estrada entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa. Também iniciamos as conversas para tratar da integração dos nossos municípios isolados que enfrentam ainda mais dificuldades com a estiagem que compromete o transporte pelos rios. Precisamos tirá-los do isolamento construindo estradas. Esse é um sonho que podemos tornar realidade se todos derem as mãos”, disse Alan.