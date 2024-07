General que recebeu título de cidadão acreano é exonerado da Defesa por acusações de abuso sexual

Na edição do Diário Oficial da União desta segunda-feira (29), o Ministério da Defesa exonerou o general Ubiratan Poty, após acusações de abuso sexual.

Ubiratan e outro militar pediram exoneração após serem acusados de abusar sexualmente de uma funcionária terceirizada do Ministério da Defesa durante uma viagem a Manaus, dos dias 15 a 19 de julho.

Os dois teriam passado a mão nas partes íntimas da funcionária.

Em maio deste ano, Ubiratan, que também é ex-diretor do Programa Calha Norte, foi homenageado na Assembleia Legislativa do Acre com a entrega do título de Cidadão Acreano. A honraria é concedida anualmente a personalidades indicadas pelos deputados que compõe o parlamento estadual.

Ele foi homenageado a partir de um requerimento apresentado pela Mesa Diretora da Casa.