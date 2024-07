Guia de bônus de cassino online; confira todos os detalhes

Os bônus de cassino se tornaram uma importante ferramenta de marketing para atrair novos clientes para o cassino e manter os atuais, por meio da fidelidade do usuário. Anteriormente, havia uma grande quantidade de bônus, mas seus termos e condições eram muito duvidosos e enganavam os jogadores, impedindo-os de sacar os ganhos.

No entanto, com o aumento da concorrência e a pressão das autoridades de licenciamento, a situação melhorou significativamente e agora é possível encontrar um grande número de bônus atraentes com termos de uso e apostas justos. Esses bônus podem realmente beneficiar o jogador.

Como funcionam os bônus de cassino?

Um bônus é um tipo de recompensa por criar uma conta no cassino, por fazer um depósito ou apostar dinheiro real. Geralmente, o bônus é dado na forma de um crédito com o qual o jogador pode jogar e, após cumprir determinadas condições, os fundos do bônus serão creditados na sua conta.

Uma forma comum de bônus também são os chamados Rodadas grátis e a devolução de parte do dinheiro perdido (cashback). Os bônus prolongam o jogo e lhe dão uma segunda chance se você perder. Com os bônus, é possível continuar jogando mesmo quando o depósito é perdido. Embora os requisitos de apostas dos bônus envolvam apostas múltiplas, você ainda tem a chance de transformar o bônus em ganhos.

Principais tipos de bônus

Bônus de depósito – você recebe um bônus em crédito, cujo valor depende do valor do seu depósito. Predominantemente, é oferecido um bônus de 50% ou 100% do seu depósito e, às vezes, o cassino oferece 200% ou até mesmo 300%. Mas você não deve se esquecer dos limites. Normalmente, um bônus de 150% é oferecido para um depósito de €150. Além disso, não se esqueça dos requisitos de apostas dos bônus oferecidos;

O bônus sem depósito é um bônus popular, especialmente entre os freeloaders que querem ganhar dinheiro sem nenhum risco. O bônus geralmente é dado para o registro sem fazer nenhum depósito. Predominantemente, o bônus é de 10 a 20 euros, mas os requisitos de apostas são bastante complicados;

Rodadas grátis – nessa variante de bônus, nenhum dinheiro é oferecido, mas você tem a oportunidade de ganhar rodadas grátis em caça-níqueis populares. Se ganhar, todos os ganhos serão creditados na sua conta de bônus. Para enviá-los para a sua conta e transformá-los em dinheiro real, você terá de cumprir condições adicionais;

Bônus de Cashback – o cassino devolve parte do dinheiro perdido na forma de bônus;

Programa de fidelidade – qualquer cassino tem interesse em reter seus jogadores pelo maior tempo possível. Para isso, o cassino oferece um programa de fidelidade especial para eles. É difícil classificar os benefícios de um programa de fidelidade. Na maioria das vezes, o programa de fidelidade inclui pontos de fidelidade para compras on-line, jogos exclusivos ou competições entre jogadores. Além disso, às vezes são oferecidos requisitos de apostas mais baixos ou limites de saque mais altos. Nossa classificação de bônus pode ser encontrada aqui.

Termos e condições gerais do bônus

Os bônus de cassino estão disponíveis para saque somente após o cumprimento de determinadas condições. Antes de usar o bônus, certifique-se de ler atentamente os termos de uso. Se algo não estiver claro sobre os termos e condições, não hesite em esclarecer as informações para a equipe de suporte.

As principais condições para o uso dos bônus incluem:

Os bônus são concedidos de acordo com o princípio: um bônus por jogador (por conta, endereço IP, e-mail, cartão de crédito ou conta bancária). Caso as condições de bônus sejam muito rigorosas, nem tente criar várias contas. Talvez o bônus lhe seja concedido, mas eventualmente isso levará ao cancelamento dos seus ganhos;

Ao registrar uma conta, forneça apenas informações válidas sobre si mesmo, pois há uma chance de não conseguir receber seus ganhos. O cassino geralmente exige prova de identidade e você precisará enviar uma digitalização de dois documentos (carteira de identidade, carteira de motorista, passaporte);

Você não poderá sacar o bônus imediatamente. Para isso, será necessário apostar o bônus um determinado número de vezes (requisitos de aposta). Isso significa que a soma de suas apostas em qualquer jogo deve exceder o valor original. Por exemplo, um bônus de 100 euros e requisitos de aposta de 30x, você precisaria apostar um total de 3.000 euros. Para caça-níqueis de €10, você precisará apostar 300 giros (independentemente do número de vitórias e derrotas). Normalmente, os jogadores não cumprem essa condição e perdem todos os bônus;

Além disso, alguns jogos de cassino podem não estar disponíveis ao se jogar com um bônus, especialmente no caso de jogos com pagamentos altos, como a maioria dos jogos de mesa, onde há restrições ou requisitos de apostas mais altos (às vezes, 10 ou 20 vezes os termos padrão);

Muitas vezes, os cassinos restringem os bônus de acordo com o país de origem dos jogadores. O Casino Rankings sempre inclui essas informações em suas análises. Certifique-se de ler sobre isso nos termos e condições do bônus;

Alguns bônus, especialmente os bônus sem depósito, mas às vezes também os bônus de depósito, têm um limite máximo de saque. Se, por exemplo, nos bônus sem depósito o limite de saque for de 100 euros e o jogador ganhar 300 euros, ele só poderá sacar 100 euros e o restante será cancelado;

Para obter alguns bônus, é necessário inserir um código promocional ao fazer um depósito ou ao registrar uma nova conta (no caso de bônus sem depósito ou freespins). Alguns cassinos on-line exigem que você entre em contato com a equipe de suporte para obter o bônus.

O que eu preciso saber sobre os bônus?

Jogue somente em cassinos com boa reputação. Você pode encontrar informações sobre a reputação de um cassino pesquisando-o pelo nome no mecanismo de busca do nosso site.

Se encontrar várias reclamações justificadas de jogadores, não deve se registrar nesse cassino, independentemente da presença de ofertas de bônus atraentes.

A maioria dos cassinos observa em seus termos e condições: “O cassino se reserva o direito de modificar ou cancelar qualquer bônus”. Oficialmente, os bônus são apenas um gesto de lealdade ao cassino, portanto, os proprietários dos estabelecimentos podem criar quaisquer condições. Especialmente no caso de grandes ganhos, o cassino pode tentar acusá-lo de abusar dos bônus e evitar o pagamento dos seus ganhos.

Se o cassino decidir deliberadamente não pagar os ganhos dos bônus, não há nada que você possa fazer a respeito. Você só pode tentar divulgar esse problema nas reclamações do nosso site e esperar que o cassino mude sua decisão para proteger sua reputação. Nós, por nossa vez, faremos o possível para ajudar. Leia também nossas análises de cassino com atenção. Quando encontramos problemas com um cassino específico, nós os apontamos.

Bonushunting

Bonushunting é uma forma de abuso deliberado de bônus para obter lucros a longo prazo. A era de ouro do bonushunting começou há 10 anos, quando bastava saber jogar blackjack e os jogadores podiam obter uma quantidade decente de ganhos com os bônus. Hoje em dia, pode-se dizer que essa loja foi fechada.

Obviamente, os cassinos tentarão evitar esse tipo de abuso e, atualmente, o bonushunting é mais complexo e arriscado do que costumava ser. O bonushunting moderno consiste principalmente em uma estratégia de jogo de alta dispersão. Em outras palavras, ele pode fazer com que você perca tudo ou ganhe o valor do bônus muitas vezes. De qualquer forma, você terá de correr riscos, e é exatamente com isso que os cassinos on-line estão contando.