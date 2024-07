Left Hand – conexão empresarial com elas: edição fortalece empreededorismo feminino

A primeira edição do Left Hand: conexão empresarial com elas, evento idealizado pela palestrante e mentora, Simone Casas, acontecerá no dia 8 de julho no restaurante Baixada do Sol, localizado no Hotel Villa Rio Branco. O encontro visa gerar conexões entre mulheres empreendedoras de Rio Branco e fortalecer laços profissionais e pessoais entre elas.

Simone Casas, que é mentora, palestrante, empresária, coach e autora de e-books sobre liderança, possui vasta experiência em empreendedorismo, liderança e marketing. Seu diferencial é trabalhar a multiculturalidade, fruto de suas vivências em países como África do Sul, Peru e Portugal. “O objetivo do evento é conectar mulheres de diversos segmentos, para poderem conhecer as histórias umas das outras e se fortalecerem, tanto como mulheres quanto como profissionais”, afirma.

O empreendedorismo feminino no Brasil tem mostrado um crescimento significativo nos últimos anos. Conforme a Pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2020, as mulheres representam cerca de 34% dos empreendedores no país. Além disso, o Brasil ocupa o sétimo lugar no ranking mundial de mulheres empreendedoras.

No contexto do Acre, o empreendedorismo feminino tem ganhado visibilidade e importância, com mulheres se destacando em diversos setores. “Eventos como o Left Hand: Conexão Empresarial com Elas são fundamentais para fortalecer a rede de apoio entre as mulheres no estado, oferecendo oportunidades de networking, compartilhamento de experiências e crescimento profissional. A iniciativa visa não apenas inspirar, mas também proporcionar ferramentas práticas para que essas mulheres possam superar os desafios e alcançar sucesso em seus empreendimentos”, enfatiza a idealizadora.

Durante o encontro, Simone Casas lançará seu Podcast Left Hand, que abordará temas sobre empreendedorismo, liderança e vida. “A primeira edição do evento será realizada no Acre, e a segunda, em Recife, Pernambuco, em setembro. O Acre terá a honra do lançamento oficial”, diz Simone. “Quero engajar mulheres a se fortalecerem na sociedade, promovendo sororidade, força, admiração e respeito. Desejo que essas mulheres se conectem e se conheçam.”

A programação do evento inclui palestra, pitches de apresentação, sorteios e um jantar especial. As vagas são limitadas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 99447-1818 e/ou pelo Instagram @simonecasas.

