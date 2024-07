Mais Médicos: Acre deve receber 13 novos profissionais pelo programa do Governo Federal

O estado do Acre deverá receber 13 novos médicos através do programa Mais Médicos, do Governo Federal. Ao redor do país, o novo edital deverá abrir 3,1 mil vagas e contará com cotas para pessoas com deficiências e grupos étnico-raciais.

Estipula-se que mais de 10,6 milhões de brasileiros vão ser impactados pelas contratações. “O Mais Médicos é uma realidade e faz a diferença. Quando assumimos o governo, havia apenas 12 mil médicos. Com este edital, retomamos nossa meta de alcançar 28 mil médicos. Pela primeira vez, o edital segue a política de cotas aprovada em lei, uma prioridade do governo federal. Cumprimos, assim, nossa visão de inclusão, e por isso estou muito feliz em fazer este anúncio”, disse a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Acerca das vagas destinadas a grupos étinico-raciais, que totalizam cerca de 20%, serão distribuídas da seguinte forma:

Municípios com duas vagas: 50% destinadas aos grupos étinico-raciais.

Municípios com mais de três vagas: 20% destinadas aos grupos étinico-raciais.