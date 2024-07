PM do 2° Batalhão age rápido e prende homem com arma de fogo e drogas em Rio Branco

Mateus Ribeiro Brasil, 32 anos, foi preso acusado de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, na noite de sábado (27), na Travessa Lucas, no ramal Castanheira, na região do Vila Acre, em Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares do 2° Batalhão, uma guarnição estava em patrulhamento de rotina pela região quando recebeu a denúncia de um morador, informando que, em uma determinada travessa, havia um rapaz com camisa rosa e calça jeans vendendo entorpecentes em frente a uma residência.

Com a informação, os militares entraram na travessa e logo avistaram a pessoa mencionada pelo morador. Ao ver a viatura se aproximando, Mateus começou a correr e entrou em uma casa. Os PMs fizeram o acompanhamento e, ao entrar no imóvel, os agentes encontraram, ao lado da cama, cerca de 12 gramas de cocaína e 12 gramas de crack. Embaixo de um travesseiro foi encontrado um revólver calibre 38 com seis munições intactas.

Diante dos fatos, Mateus recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a arma de fogo, as munições e as drogas, para serem tomadas as medidas cabíveis.