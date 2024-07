Portal LeoDias foi atrás de Yuri Lima antes de comunicar equipe de Iza da traição

Na noite desta quarta-feira (10/7), Iza anunciou o fim de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima, após descobrir que estava sendo traída durante todo o namoro.

O portal LeoDias teve acesso a provas concretas do relacionamento extraconjugal que o atleta mantinha com uma jovem, no qual a identidade ainda não foi revelada. No intuito de preservar a cantora, que atualmente passa por um momento especial, a espera da primeira filha, fruto da relação com o atleta, o titular deste portal entrou em contato com Yuri na manhã desta quarta-feira (10/7), para informar que havia recebido provas da traição, mas que em respeito a Iza, pediu para que ele a contasse, pois não tinha o intuito de divulgar o fato sem a ciência da artista.

Porém, Yuri não demonstrou qualquer interesse em resolver a situação, apesar de ter visualizado as mensagens enviadas por LeoDias, o jogador preferiu nem sequer se defender ou evitar a publicação, dando como resposta absoluto silêncio. Por sua vez, o jornalista tentou contato via ligação telefônica, mas também não obteve retorno, tendo sua chamada recusada pelo jogador.

Com isso, o portal LeoDias repassou a informação e as provas da traição para a assessoria de Iza e eles tomaram a decisão de comunicar a artista da melhor forma possível, mesmo o Leo garantindo que não publicaria. Eles refletiram que ainda que o portal não publicasse, outro jornalista certamente publicaria e a cantora merecia saber.

Após receber as informações passadas por Leo Dias a sua equipe, Iza entrou em contato agradecendo o respeito e o cuidado com o caso. Na noite desta quarta-feira (10/7), ela por si só, optou por revelar publicamente o fim do casamento.