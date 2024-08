Acre é um dos estados com menos eleitores com deficiência aptos a votar, diz TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou os números dos eleitores de cada estado em julho. De acordo com os dados, o Acre tem um dos menores números de eleitores com deficiência aptos a votar.

Segundo levantamento do site O Globo, o Acre tem 4.792 eleitores com deficiência, já Roraima é o estado que tem o menor número de todo o país, com 3.457.

São Paulo é o estado com o maior número de eleitores com deficiência, sendo 445.464. De acordo com os dados do TSE, o número em todo o país é o maior registrado para esse segmento. Comparado com 2020, a quantidade representa um aumento de 25%.

Transferência temporária

Eleitores que estão em determinadas condições podem se habilitar na Justiça Eleitoral para votar em outro local dentro do município em que estão inscritos. O prazo para a transferência temporária começou em 22 de julho e segue até 22 de agosto.

As pessoas que tem direito de fazer essa alteração são presos provisórios, adolescentes em unidades de internação, militares, agentes de segurança pública e guardas municipais em serviço como Forças Armadas (FFAA), Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Civil, Militar e Judicial, Corpo de Bombeiros e Guardas Municipais, bem como agentes de trânsito.

Além disso, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, indígenas, quilombolas, integrantes de comunidade tradicional ou residentes em assentamentos rurais.

Além dessas pessoas, juízes eleitorais e auxiliares, servidoras e servidores da Justiça Eleitoral e promotores eleitorais também podem alterar o local de votação.

Para solicitar a transferência, o interessado pode consultar o local de votação através do link do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A mudança deve ser feita mediante formulário fornecido pela Justiça Eleitoral contendo o número do título, nome, local de votação desejado e os turnos nos quais a pessoa vai votar, além da assinatura do interessado.

Eleitorado de 2024

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou os dados dos eleitores que estão aptos a votar nas eleições de 2024. No Acre, o número é de 612.448, apontando um aumento de 24.015 eleitores em comparação a última eleição em 2022. No Brasil, o número é de 155.912.680 eleitores.

SAIBA MAIS: Acre pode ter mais de 20 mil novos eleitores aptos a votar nas eleições de 2024, aponta TRE

Segundo o TSE, no Acre, 92,41% dos eleitores tem biometria, sendo 565.952 e apenas 7,59% não possui biometria, sendo 46.496 eleitores. A biometria foi um mecanismo criado pela Justiça Eleitoral para tornar o processo eleitoral brasileiro ainda mais seguro.

De acordo com os dados oficiais do TSE, Rio Branco é o município com maior número de eleitores aptos a votar, com 271.518, o que equivale a 44,33% dos eleitores. Em seguida, está Cruzeiro do Sul com 62.645 mil, equivalente a 10,23%. O município de Santa Rosa do Purus tem 3.918 mil eleitores aptos a votar em 2024.