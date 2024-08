Bocalom se encontra com funcionários do setor têxtil da Capital: “a geração de emprego e renda deve continuar”

O candidato à reeleição, Tião Bocalom, se reuniu na manhã desta sexta-feira, 23, com funcionários do setor têxtil em Rio Branco. O encontro aconteceu na Rua 15 de Dezembro, Conjunto Esperança, e teve a presença de Elayne Guimarães, proprietária da Stagio Uniformes Profissionais e vice-presidente do Sindicato das Indústrias de Confecções e Correlatas do Estado do Acre (Sincon).

Durante a reunião, Bocalom destacou seu compromisso com a iniciativa privada, enfatizando a importância de fortalecer a indústria local e criar um ambiente de negócios mais favorável.

O candidato à reeleição abordou questões relacionadas à geração de emprego e ao incentivo às empresas têxteis.

“O poder público tem que fazer sua parte, fomentar a cadeia produtiva em diversos setores. A gente precisa criar realmente um ambiente para que o empresário possa ter tranquilidade. Quando eles começam a produzir e vender melhor, evidentemente estão gerando mais empregos e renda. Por isso que eu sou a favor de que o poder público, de qualquer forma, tenha que sempre facilitar a vida do empresariado. É gratificante quando você vem em uma empresa dessa, de confecção, e vê tantas pessoas levando para casa o seu sustento. Isso me deixa muito feliz. A coisa mais difícil do mundo é seu filho pedir um alimento e você não ter para dar”, disse Bocalom.

Elayne Guimarães comentou que com apoio da gestão de Bocalom, o setor têxtil alavancou em Rio Branco.

“As compras municipalizadas aqueceu a indústria, o setor de confecções. É tanto que mais de 40 empresas estão sindicalizadas, de um pouco mais de 20 que faziam parte do sindicato. Estamos crescendo a cada dia, dando oportunidade, diretamente e indiretamente, porque tem empresas que terceirizam com quem costura em casa, com quem trabalha sozinho, então é uma vantagem enorme. Então, a geração de emprego e renda deve continuar, com toda certeza. Por isso que o setor de confecção apoia Tião Bocalom”, concluiu a empresária.

Veja galeria de fotos: