Brasil tem escalação definida para final contra EUA no futebol feminino das Olimpíadas

Gabriel Medina fez história no mar de Teahupo’o, no Taiti, e conquistou a medalha de bronze no surfe masculino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Mas a vitória do brasileiro sobre Alonso Correa, do Peru, foi contestada pela Federação Peruana de Surfe (FENTA).

“Ficou evidente o roubo do árbitro de prioridade nas Olimpíadas”, disparou Jaime Gensollen, presidente da entidade, em entrevista à Rádio Ovación.

A reclamação dos peruanos diz respeito à prioridade na onda que definiu a bateria que decidia a medalha de bronze no mar de Teahupo’o. Segundo Gensollen, houve um erro na avaliação da arbitragem que definiu a prioridade a Gabriel Medina, prejudicando a entrada de Alonso Correa.

“Depois que os dois pegam uma onda e retornam ao ponto em que as ondas se formam novamente, ambos remam juntos, mas quem chega primeiro tem a prioridade para a próxima. A onda que vem a seguir foi pega por Medina, porém, quem chegou primeiro foi Alonso Correa, então ele tinha a prioridade”.

“Vamos avaliar com a parte jurídica, pois procuramos apresentar a reclamação o mais rápido possível. Queremos que retifiquem o que foi dado”.

Horas depois, a Federação Peruana de Surfe utilizou as redes sociais para comunicar que seu recurso enviado à organização da prova foi recusado, e garantindo que “avaliará os próximos passos” sobre o caso.

“A Federação Peruana de Surfe informa que, no dia 05 de agosto de 2024, nosso comando técnico apresentou uma reclamação formal sobre a controvérsia pela indicação de prioridade na ‘Batalha da Remada’ na série de ‘Competição pela medalha de Bronze’ em Situ, na praia de Teahupo’o, cuja reclamação foi atendida sem uma resposta favorável”.

“A direção da FENTA se reúne em 09 de agosto com o comando técnico recém-chegado ao Peru para avaliar os passos a seguir, sendo respeitoso com as regras e competência da ISA e do Comitê Olímpico Internacional”.

Para conquistar o bronze, o brasileiro Gabriel Medina precisou de uma virada no mar após ver seu rival sair na frente. Na primeira onda do confronto, o peruano Correa conseguiu um tubo e tirou 6.83. Em seguida, o tricampeão mundial conquistou 5.67.

Logo depois, Correa chegou a 11.83 (6.83 + 5.00) e, em seguida, ampliou para 12.43, mudando o 5 para um 5.60.

Precisando de 6.77 para virar, Medina mostrou resiliência e, em grande onda, fez 7.50, assumindo a liderança.

Na sequência, o brasileiro aumentou ainda mais a vantagem com outra boa onda, chegando a 15.27 (7.77 + 7.50), forçando Alonso a pegar uma onda de 8.44 para voltar a liderança faltando menos de nove minutos para o fim da bateria.

Mesmo com a prioridade do peruano, Medina pegou nova onda e anotou novo 7.77, aumentando a parcial para 15.54 e dificultando ainda mais a vida do rival, que precisava de um 8.71 para assumir a ponta a menos de cinco minutos para o fim da bateria.