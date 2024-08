Chapa de Marcus terá 120 candidatos e MDB quer eleger pelo menos 4 vereadores; veja a lista

O pré-candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, disse a coluna que a chapa dele – composta por 11 partidos -, terá 120 candidatos disputando uma cadeira da Câmara Municipal da capital. Além disso, em relação ao MDB, com 23 candidatos, o partido de Marcus e presidido por Flaviano Melo espera eleger pelo menos 4 vereadores. Com uma lista que conta com ex-deputados, vereadores com mandatos e lideranças conhecidas, o partido pretende eleger uma das maiores bancadas da Casa.

Entre os nomes apresentados pelo MDB está o do atual vereador do partido no parlamento, Célio Gadelha.

O vereador Fábio Araújo, filiado recentemente a convite de Marcus Alexandre, é outro parlamentar que vai tentar a reeleição pelo MDB. Nós últimos meses, ele assumiu a vice-liderança da Oposição ao prefeito Tião Bocalom. Fabio foi eleito em 2020 pelo PDT.

Há ainda a ex-vereadora Roselane Sports. Eleita em 2012, ela pretende retornar a Câmara para um segundo mandato.

Trio parada dura

O MDB tem ainda um trio de ex-deputados estaduais que possivelmente devem ser extremamente bem votados, justamente por conta da base eleitoral consolidada.

São eles: Eber Machado, Heitor Júnior e Neném Almeida.

Novas lideranças

A lista do MDB apresenta ainda novos nomes que prometem surpreender positivamente nas eleições deste ano. É o caso da advogada Thaís América e do assessor parlamentar Jessé Cruz. Guardem esses nomes!

Veja a lista completa:

CÉLIO GADELHA

DR. FRANCISCO PENA

EBER MACHADO

FÁBIO ARAÚJO

FRANCILDO CHAVES

JESSÉ CRUZ

HAMILTON LUCENA

HEITOR JÚNIOR

JIMY JURUNA

JÓ DO ACRE

LUSIENE GOMES

NEIDE ROCHA

NENEM ALMEIDA

ROSELANE

RUIVINHA NASCIMENTO

SALIM MANASFI

THAÍS AMÉRICA

TIAGO BALBINO

PAULO NERI

SIRLENE LUZ

ANTONIA RENASCER

De volta!

Quem também deve disputar mais uma vez a cadeira na Câmara Municipal é o ex-vereador Cabide, nome conhecido nas eleições de Rio Branco. Ele disputa a vaga pelo Democracia Cristã (DC), que está na chapa de Marcus Alexandre e Marfisa Galvão. Cabide foi eleito em 2008 e exerceu apenas um mandato de vereador.

Ao lado do pastor de esquerda

Do outro lado, um vídeo publicado pelo prefeito Tião Bocalom causou polêmica. Nas imagens, ele aparece ao lado do pastor Henry Nogueira, ex-membro do PSOL. O pastor chegou a ser anunciado como candidato a prefeito de Rio Branco, prometendo ser ‘a verdadeira esquerda na capital’. A candidatura foi barrada pelo PSOL, que já havia declarado apoio a Marcus Alexandre e o MDB, e Henry decidiu pedir desfiliação do partido.

O que chamou a atenção é que Bocalom é um bolsonarista de carteirinha e até então, nas últimas semanas, o pastor Henry estava lado a lado com o ex-deputado Jenilson Leite, do PSB, também pré-candidato a prefeito de Rio Branco.

No vídeo, Bocalom chama o pastor de ‘amigo’ e levou Henry para conhecer o plantio dele de café. Apesar da visita, o pastor de esquerda não declarou apoio a Bocalom.

Boicote?

Os apoiadores da ex-prefeita Leila Galvão, que disputa mais uma vez o cargo em Brasiléia, pelo MDB, andam acusando rivais de tentarem ‘boicotar’ a convenção dela, realizada na noite de segunda-feira (5). Acontece que bem na hora do ápice da festa, houve uma queda de energia e o ginásio da escola onde acontecia o evento ficou totalmente no escuro. Porém, o apagão aconteceu apenas no ginásio. Todos os prédios ao redor do local continuaram com as luzes acesas, o que aumentou os boatos de boicote. Quem será que desligou o padrão?

Assunto da semana

A multidão presente na convenção de Gilberto Lira foi o principal assunto em Sena Madureira. Com milhares de pessoas, o evento parou o município e acendeu um alerta na equipe de campanha do deputado Gerlen Diniz. Derrotar o grupo político de Mazinho Serafim não vai ser nada fácil!