Criança morre após rajada de vento lançar pula-pula a mais de 4 metros

O caso ocorreu ao lado do estádio de beisebol Regency Furniture, em Maryland, na sexta-feira (2/8), poucos minutos antes de a partida começar.

Segundo comunicado divulgado pelo governo, as crianças estavam no pula-pula e foram erguidas a uma altura de 4 a 6 metros. Todas atingiram o solo antes de o próprio brinquedo aterrissar. Ainda não se sabe o número total de feridos.

equipe e à Polícia Estadual de Maryland por suas ações rápidas para garantir que as crianças recebessem atendimento imediato”, diz o comunicado divulgado pelo governo do Condado de Charles, onde aconteceu a tragédia.

À emissora americana NBC, testemunhas afirmaram que o brinquedo havia sido fixado no chão por meio de estacas.

No momento do acidente, jogadores de beisebol, treinadores e voluntários correram para socorrer as vítimas. A partida que aconteceria naquele dia foi suspensa, assim como toda a programação que aconteceria no sábado (3). As famílias das crianças e os torcedores que presenciaram o acidente estão recebendo apoio psicológico.