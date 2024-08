Energia retorna ao Acre e Rondônia após quase quatro horas de apagão

O órgão mencionou preliminarmente que o incidente envolveu uma perda no sistema de transmissão em corrente contínua do Complexo Madeira e no sistema de transmissão em 230 kV que conecta Acre e Rondônia ao SIN.

Apagão afetou serviços públicos

Consequências do apagão foram registradas em diversas localidades. Em Rio Branco, duas funcionárias da prefeitura ficaram presas em um elevador e precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros.

Saiba mais: Apagão deixa servidoras presas dentro de elevador do prédio da Prefeitura; VEJA VÍDEO

A falta de energia também afetou o funcionamento da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) e levou ao cancelamento de aulas em escolas, faculdades e um centro universitário na capital.

No Serviço de Atendimento Médico Especial (Same) de Rio Branco, houve uma reorganização para garantir o atendimento aos pacientes. Segundo a coordenadora Átila Marinheiro, o sistema foi rapidamente restabelecido, e todos os pacientes foram atendidos, incluindo aqueles que não conseguiram pegar senha antes da queda de energia.

O apagão foi restrito aos estados do Acre e Rondônia, sem relatos de interrupções em outras regiões onde a Energisa opera, como São Paulo, Paraíba e Minas Gerais. O ONS deve divulgar um relatório detalhado sobre as causas do incidente em breve.

Nota da ONS

Restabelecimento integral foi concluído às 20h40 (horário de Brasília)

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirma que às 20h40 foi concluída a recomposição total da carga no Acre e Rondônia. Às 16h47, desta quinta-feira, 22/8, houve interrupção da carga que atende a região Norte, resultando no desligamento de 984 MW*. A ocorrência afetou os estados do Acre (187 MW) e Rondônia (797 MW)*.

Assim que identificou a situação, o Operador iniciou ação conjunta com os agentes para restabelecer a energia nas regiões. A recuperação do serviço foi sendo concluída por fases e comunicada à sociedade no site do Operador. Às 19h31, 691 MW haviam sido reestabelecidos, o equivalente a 70% do montante interrompido com a ocorrência. Às 20h36, 900 MW (92%).

Na ocorrência, houve o desligamento automático do Complexo de geração e transmissão CC do Madeira e a desconexão do Sistema Elétrico do Acre/Rondônia do SIN, provocando o desligamento das cargas do estado do Acre e Rondônia.

As causas ainda estão sendo apuradas junto aos agentes e serão divulgadas em relatório a ser emitido pelo ONS, posteriormente.