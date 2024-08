FAB: documentos mostram que 35 pilotos brasileiros viram OVNIs em 2023

Em 29 de março, no Rio de Janeiro, um OVNI em forma de charuto de 2,5 metros de comprimento foi avistado. De acordo com o documento, o objeto estava fazendo “saltos” no espaço aéreo.

Outro relato do dia 21 de abril, no Amazonas, explica que vários objetos luminosos brancos sem forma definida foram observados voando e realizando “saltos” no espaço aéreo abaixo da altitude da aeronave.

Em junho do mesmo ano, em Campo Campo, Mato Grosso do Sul, um piloto avistou um OVNI que realizava movimentos circulares. De acordo com o texto, o objeto tinha forma semelhante a uma estrela ou um farol, no qual emitia uma luz branca e por vezes apresentava uma sombra avermelhada.

Os arquivos liberados contêm 35 registros de tráfego hotel, nome dado pela Força Aérea Brasileira aos OVNIs encontrados por pilotos durante o voo. Os formulários do tráfego de hotel conta com perguntas sobre os detalhes do ocorrido, se teve o registro com fotos ou vídeo e perguntas sobre a escolaridade do piloto e conhecimentos sobre aviação e meteorologia.