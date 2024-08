Globo interrompe programação para anunciar morte de Silvio Santos

A morte do apresentador Silvio Santos pegou a todos de surpresa neste sábado (17/8). A TV Globo, concorrente do SBT, emissora do artista, interrompeu a programação nesta manhã para comunicar a notícia.

O plantão JH entrou no ar com Zileide Silva. “Sabe aquelas notícias que nós não gostaríamos de dar? Mas acabamos de receber essa triste notícia. Morreu neste sábado, o apresentador e empresário Silvio Santos”, disse ela.

Silvio Santos morreu na madrugada deste sábado (17/8). O apresentador e dono do SBT estava internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 1º de agosto. Duas semanas antes, ele já havia passado pela unidade de saúde para receber cuidados médicos após contrair H1N1.

A assessoria de imprensa do SBT confirmou a notícia e publicou um texto de despedida ao comunicador. “Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros”, dizia o comunicado.

Silvio Santos deixa a esposa, Íris Abravanel, e as filhas Patrícia Abravanel, Rebeca Abravanel, Silvia Abravanel, Daniela Beyruti, Renata Abravanel e Cintia Abravanel.

Leia 0 texto completo de despedida do SBT a Silvio Santos:

“Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos.

Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros.

A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria.

Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos.

Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão.

Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações”.

Silvio Santos será enterrado em cemitério particular, sem homenagens

O corpo do apresentador Silvio Santos não será velado e será enterrado em um cemitério próprio do artista. As informações foram apuradas pela coluna Fábia Oliveira neste sábado (17/8).

Silvio Santos não queria homenagens, nem grandes velórios, o que será respeitado pela família. Por ser judeu, o comunicador será enterrado, já que não pode ser cremado.

O dono do SBT também é dono de um cemitério, em São Paulo. O SBT não divulgará o endereço do local.