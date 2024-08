Num eventual 2º turno entre Bocalom e Marcus, para onde vão os eleitores de Jarude e Jenilson?

Todas as últimas pesquisas de intenção de voto dizem que Rio Branco deve caminhar para um 2º turno na disputa pela Prefeitura. Se os números se confirmarem, os dois nomes colocados à disposição será o atual prefeito Tião Bocalom, do PL e Marcus Alexandre, do MDB. Isso é reflexo de uma eleição totalmente polarizada. De um lado, o atual prefeito concorre a reeleição sob as asas de toda a estrutura da Prefeitura e do Governo, com deputados estaduais, federais, dois senadores da República e militância de 7 partidos diferentes.

Do outro, um ex-prefeito eleito e reeleito que terá no palanque apenas um parlamentar da bancada federal do Acre, mas que conseguiu unir 11 partidos para bater de frente com a atual gestão.

Contudo …

Porém, a disputa não tem apenas dois lados. Os eleitores de Rio Branco terão ainda Jenilson Leite (PSB) e Emerson Jarude (NOVO) como outras opções de voto.

Tanto Jenilson quanto Jarude estão baseando as campanhas em ataques contra Bocalom e Marcus, as duas principais figuras desta eleição. As críticas a Bocalom estão relacionadas ao fato de que o prefeito não teria cumprido uma série de promessas feitas em 2020, que vão desde infraestrutura, transporte até saneamento básico. Já Marcus, enfrenta críticas sobre problemas que não teria resolvido enquanto ficou a frente da Prefeitura por 6 anos e agora retorna a uma disputa com as mesmas promessas, além do passado de anos no Partido dos Trabalhadores (PT). Tudo isso é um prato cheio para Jenilson e Jarude, que vão se apegar a esse discurso para criar as estratégias de campanha.

Campanha até agora não mudou muita coisa

Os quatro candidatos já estão oficialmente em campanha há algumas semanas. Se levar em consideração a última pesquisa Quaest, feita na última semana e divulgada nesta segunda-feira, a estratégia de Jarude e Jenilson na campanha não mudou muito coisa. A decisão segue entre Bocalom e Marcus. Ao que tudo indica, o eleitor já sacramentou o voto e só vai esperar até o dia de confirmá-lo nas urnas.

Debate é uma esperança

As próximas semanas serão decisivas para os quatro candidatos. É a oportunidade para que Jenilson e Jarude reverta a diferença entre os dois candidatos polarizados. Acontece os primeiros debates televisivos, um da Rede Globo e o outro da Rede Record. Uma chance para que os candidatos se ataquem, defendam e apresentem as propostas diretamente para os eleitores. Dependendo de como se sairem, é possível ganhar ou perder alguns votos, principalmente daqueles que estão indecisos.

Jarude sai atrás

Também nas próximas semanas, mais especificamente no dia 30 de agosto, começa a propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio. É um ponto importante, mas que não deve mudar muita coisa. Os maiores tempos ficam com Bocalom e Marcus, as duas maiores potências de campanha neste ano. Jenilson terá apenas 36 segundos, enquanto Jarude, ficou de fora. Os dois não devem se confiar na propaganda eleitoral para tentar mudar o jogo.

A questão é …

Fazendo algumas previsões e especulações, caso as pesquisas se confirmem, Marcus deve angariar alguns votos no 2º turno, enquanto Bocalom precisará fortalecer as estratégias para garantir novos eleitores, que optaram por Jenilson e Jarude.

Ideologicamente, é muito mais fácil os eleitores de Jenilson Leite escolherem votar em Marcus Alexandre no 2º turno, do que no atual prefeito.

Os dois estão muito mais alinhados em ideias e visão de mundo. O médico chegou até a ser sondado como candidato a vice na chapa de Marcus. O que não aconteceu, mas que reflete a facilidade dos dois partidos em falar a mesma língua. Sendo assim, a possibilidade de Marcus conquistar, no 2º turno, os votos de eleitores que votaram em Jenilson no 1º, é muito mais viável.

Do outro lado, é muito mais provável que eleitores de Jarude se mantenham nulos ou até mesmo optem por nem ir votar no 2º turno, do que ter que escolher entre Bocalom e Marcus. A campanha e candidatura de Jarude prega justamente a aversão a esses dois nomes. Bocalom não deve contar com os eleitores do deputado do NOVO em uma disputa. Vai precisar mirar nos eleitores indecisos, caso queriam angariar novos votos no 2º turno.