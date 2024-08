OAB aprova criação da Subseção do Purus e Josandro Cavalcante é nomeado presidente

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional Acre, aprovou nesta quinta-feira (1º), em sessão histórica, a criação de três novas subseções no interior do Estado. Uma delas irá funcionar na Regional Purus que abrange as cidades de Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa.

Conforme estabelecido, a subseção do Purus tem como presidente o advogado Josandro Cavalcante que juntamente com a sua diretoria irão representar os advogados de Sena, Manoel Urbano e Santa Rosa.

“É um ato histórico da OAB/AC, criar a Subseção do Purus, e me sinto honrado em ser nomeado o primeiro Presidente da Subseção. Procurarei honrar e representar todos os profissionais que militam com tanta dedicação no dia a dia da advocacia, profissão essa essencial à aplicação da justiça”, destacou Josandro.

Os demais membros da subseção do Purus são: Lívio Passos (vice-presidente), Letícia Areal (secretária-geral), Joingle (secretária-adjunta) e Warner Salatiel (tesoureiro).