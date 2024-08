Show gospel da banda Som e Louvor deve agitar ExpoAcre Juruá nesta quinta; saiba mais

A Expoacre Juruá 2024 iniciou com grande sucesso na última quarta-feira (31) no Parque de Exposições do estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul. O primeiro dia do evento atraiu cerca de 35 mil visitantes, que puderam conferir os estandes abertos às 18h e a cerimônia de abertura oficial conduzida pelo governador Gladson Cameli, juntamente com autoridades locais e representantes da economia regional, além do show do cantor Murilo Huff. Nesta quinta-feira (1º de agosto), a programação inclui um dos momentos mais aguardados da Expoacre Juruá: o show gospel da Banda Som e Louvor

Saiba mais: Imagens aéreas capturam multidão na abertura da Expoacre Juruá com Murilo Huff; VÍDEO

Nesta edição, a Expoacre Juruá conta com a participação de mais de 400 expositores, oferecendo uma ampla gama de produtos e serviços da economia local. O setor agropecuário teve destaque especial, com a exibição de animais de alta genética e uma vasta variedade de produtos agrícolas.

Fundada em 1987 na Assembleia de Deus em Jacundá, no Pará, a banda é conhecida por sucessos como “Forrozeiro Adorador” e promete um show marcante que começará às 20h30 e se estenderá até às 22h. Este show é esperado para atrair um grande público, complementando a programação da noite que também inclui a abertura das provas de rodeio.

As provas de rodeio terão início às 20h, acompanhadas pela tradicional queima de fogos e uma emocionante competição com 25 montarias na primeira noite. Outros 25 peões se apresentarão amanhã, 2 de agosto, e a final será realizada no sábado, 3 de agosto. A premiação total é de R$ 36.500, com o campeão recebendo uma Moto Honda patrocinada pelo Grupo Star Motos.

Programação Completa da Expoacre Juruá:

1º de agosto (Quinta-feira)

18h: Abertura dos estandes de exposições de gastronomia e atividades de negócios e entretenimento

20h: Solenidade de abertura das provas de rodeio

20h30: Show Gospel com a Banda Som e Louvor

00h: Fechamento dos estandes de exposições

03h: Encerramento das atividades do dia

2 de agosto (Sexta-feira)

18h: Abertura dos estandes de exposições

20h: Prova classificatória do rodeio

20h às 00h: Palco alternativo

23h: Show com Raquel dos Teclados

00h: Fechamento dos estandes de exposições

03h: Encerramento das atividades do dia

3 de agosto (Sábado)

17h: Casamento coletivo

18h: Abertura dos estandes de exposições

20h: Encerramento do rodeio

21h: Pesagem dos lutadores do Náuas Combat

00h: Fechamento dos estandes de exposições

03h: Encerramento das atividades do dia

4 de agosto (Domingo)

09h: Tradicional Cavalgada Expoacre Juruá

15h: Prova equestre laço em duplas

18h: Abertura dos estandes de exposições

19h30: Luta Náuas Combat

20h: Palco principal

23h: Show com Manu Bahtidão

00h: Fechamento dos estandes de exposições

03h: Encerramento das atividades do dia

Veja entrevista de pré-show da banda Som e Louvor com o cantor Jedson Aguiar, realizada pelo influencer Alexandre Leite: