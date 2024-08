VÍDEO: Carro pega fogo e moradores tentam conter a situação com baldes de água em Tarauacá

Um incêndio tomou conta de um veículo no bairro da Praia, em Tarauacá, na tarde desta quinta-feira (8) . O incidente foi registrado por moradores locais, que compartilharam imagens do fogo com nossa equipe de reportagem.

O carro, envolto em chamas, provocou uma grande nuvem de fumaça que chamou a atenção de todos na área. Na tentativa de controlar o fogo, alguns moradores utilizaram baldes de água, mas a ação não foi suficiente para conter todo o fogo, que continuou por minutos.

Até o momento, não há informações sobre a causa do incêndio nem sobre possíveis feridos. Apesar de os moradores terem amenizado a situação, o recomendado em situações semelhantes é ligar para o Corpo de Bombeiros, no 193, imediatamente. As autoridades foram ao local para investigar o ocorrido e controlar a situação.

Veja o vídeo: