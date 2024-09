A Fazenda 16: conheça a lista oficial com os participantes da temporada

A Fazenda 16 começou nesta segunda (16), na Record. Desta vez, a disputa rural iniciou com 28 peões e peoas —número recorde, na luta pelo prêmio de R$ 2 milhões —um aumento de R$ 500 mil da última edição.

Entre ex-participantes de reality, famosos e influenciadores, eles chegaram de forma inédita em Itapecerica da Serra, em São Paulo.

Conheça o elenco oficial

Camila Moura

Professora e ex-mulher de Lucas Buda, do BBB 24. Ficou conhecida após se divorciar do também professor enquanto ele ainda estava confinado no reality da Globo.

Gilson de Oliveira

Treinador e fisioculturista. Era personal trainer de Gracyanne Barbosa e se envolveu com a musa fitness enquanto ela ainda estava casada com Belo.

Flor Fernandez

Apresentadora e jornalista. Se tornou conhecida como jurada do programa Show de Calouros do SBT, nos anos 80.

Babi Muniz

Ela ficou conhecida como assistente de palco do extinto Pânico na TV. Hoje, atua como influenciadora digital e já participou do Made in Japão, outro reality da Record.

Zé Love

Jogador de futebol. Ex-jogador do Santos, Zé Love atuava como centroavante e é amigo de Neymar.

Sidney Sampaio

Ator de novelas. O astro ficou conhecido nos anos 2000 por participar de novelas como “Alma Gêmea” e “Sete Pecados”. Recentemente, se envolveu em um acidente ao cair do 5º andar de um prédio.

Raquel Brito

Influencer e irmã do Davi Brito, campeão do BBB 24. Ela atua como assessora de imprensa do irmão famosos e milionário.

Flora Cruz

Flora Cruz é filha do pagodeiro Arlindo Cruz. Nas redes sociais, a influenciadora compartilha seu dia, dicas de autoestima e maternidade. Ela é mãe do Ridan, de 5 anos.

Juninho Bill

O peão é cantor, compositor e produtor. Ele fez parte do grupo Trem da Alegria e é jurado do Canta Comigo, da Record.

Fernando Presto

Chef de cozinha e artesão em couro. O novo peão já participou do Masterchef e trabalhou com Érick Jacquin.

Luana Targino

Influencer e empresária. Ela já participou do De Férias com o Ex: Caribe e tem mais de 1 milhão de seguidores.

Sacha Bali

Ator e diretor. Bali já atuou em diversas novelas como “Os Mutantes”, “Salve Jorge”, “Jesus” e “Gênesis“.

Yuri Bonotto

Influenciador e modelo. Conhecido como o bombeiro do Programa da Eliana, ele soma mais de 2 milhões de seguidores.

Júlia Simoura

Atriz. Júlia já participou de novelas como “Cúmplices de um Resgate” e acumula mais de 2 milhões de seguidores.

Vanessa Carvalho

Ex-participantes do “Casamento às Cegas”, da Netflix. Ela é atriz do humorístico A Praça é Nossa e foi Miss Mesoamérica 2015.

Zaac

Cantor e multiartista. Ele é dono de vários hits como “Bumbum Granada” e “Vai Malandra”. Além de Anitta, ele também já gravou com Snopp Dog.

Larissa Tomásia

Ex-participante do Big Brother Brasil. A influencer e modelo soma mais de 3 milhões de seguidores nas redes.

Gui Vieira

Ator e Modelo. Gui participou de novelas infantis como “Chiquititas” e “Carrossel”. Nas redes, ele tem mais de 1 milhão de seguidores.

Fernanda Campos

Influenciadora e modelo. Fernanda ficou conhecida por um affair com o jogador Neymar.

Suelen Gervásio

Modelo. A nova peoa se envolveu em grande polêmica com o cantor Vitão. Ela é irmã do ator Rafael Zulu.

Paiol

Já no paiol, 8 peões disputam 4 vagas na competição. Os mais votados vão entrar na sede na quinta-feira, 19.