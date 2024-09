Após tentar assaltar idosa, homem é preso com mais de 40kg de drogas

Uma senhora, que sofreu uma tentativa de assalto, foi o ponto de virada para a prisão de um homem com mais de 42 kg de droga na zona rural de Rio Branco, na noite desta terça-feira (24). A idosa abordou a companhia de Rondas Ostensivas Tático Móveis (Rotam), falando do caso, o que levou a uma ronda atrás do suspeito, até encontrá-lo.

Após chegar na estrada Dias Martins, a equipe encontrou um homem com as características faladas pela senhora. Na abordagem, os militares constataram que ele carregava uma bolsa utilizada por entregadores de delivery. Após averiguação, encontraram dois quilos de droga escondidos em sua mochila.

Os policiais perguntaram acerca da origem do material ao homem, que declarou ser apenas o transportador do material e que o restante estava escondido em um ramal, na estrada de Porto Acre.

O sujeito indicou o local onde estaria o restante dos entorpecentes, que foram localizados enterrados ao lado de uma casa abandonada, numa área rural. Os militares apreenderam uma cavadeira (boca de lobo) e uma motosserra.

A guarnição deu voz de prisão ao sujeito e apreendeu os materiais encontrados. A ação foi conjunta com o Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar do Acre (PMAC).

Após pesagem da droga, os militares identificaram 31,165 kg de maconha e 11,794 kg de cocaína, que foram entregues na Delegacia Central de Flagrantes (Defla).