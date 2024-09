Bastidores do Poder: Expoacre até influenciou a corrida eleitoral, mas o eleitor vai além da aparência

Com o término da Expoacre, a atenção agora se volta para as eleições municipais na capital. Com menos de 30 dias para o primeiro turno, a disputa eleitoral se intensifica e promete ser bem agitada até o dia 06 de outubro.

Durante a Expoacre, muitos candidatos se esforçaram para ganhar visibilidade. Alguns optaram por uma abordagem mais discreta, participando do evento com a família e sem a presença de equipes de mídia, enquanto outros se destacaram com grandes equipes de fotógrafos, videomakers e apoiadores.

Hoje, os eleitores têm acesso a uma vasta quantidade de informações. Apesar da proliferação de notícias falsas, eles são capazes de distinguir entre autenticidade e encenação.

Estamos na reta final da campanha eleitoral, e é essencial que os candidatos reconheçam que o processo vai além de fotos e apertos de mão. À medida que a eleição se aproxima, a competição se intensifica e cada dia se torna fundamental para conquistar votos. É hora de redobrar os esforços e focar em estratégias eficazes para assegurar o apoio dos eleitores.

AS SURPRESAS

Toda eleição traz surpresas, com candidatos que não eram amplamente conhecidos ou mencionados na mídia, mas que, de alguma forma, conseguem ser eleitos. Nesta eleição não será diferente: há candidatos que, apesar de preferirem se articular nos bastidores e manter um perfil baixo, conseguem obter sucesso e vencer.

NÃO PAGA O MAL COM O MAL

Em Brasiléia, comenta-se que, se Carlinhos do Pelado (PP) fosse alguém inclinado a intrigas, após a eleição ele encontraria uma grande câmara fria para os oportunistas. No entanto, com um coração generoso, ele entende que as dificuldades que enfrentou o prepararam para liderar a cidade. Reconhece que, enquanto o sol brilha para todos, a sombra é reservada para aqueles que sabem viver sem reclamações. O tempo mostrará como ele amadureceu na vida pública.

DIGA COM QUEM TU ANDAS…

Às vezes, um candidato comete erros ao escolher as pessoas com quem vai se aliar. Escolhas inadequadas podem ter consequências significativas e até mudar o rumo de uma eleição. Portanto, é crucial que aspirantes a políticos, especialmente os novatos, considerem cuidadosamente o histórico dos seus aliados. Avaliem o impacto e a relevância de cada nome em sua campanha e ponderem se essas alianças realmente trazem benefícios.

VIRANDO O JOGO

Uma pesquisa do Instituto Data Control, divulgada na última quinta-feira, 5 de setembro, revela um cenário acirrado na disputa pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul. O prefeito Zequinha Lima (PP) conseguiu reduzir a diferença em relação à ex-deputada Jéssica Sales (MDB). A afirmação de que há forças poderosas empenhadas em garantir a reeleição de Zequinha não deve ser subestimada; sua vitória é fundamental para a sobrevivência política de muitos grupos em 2026.

ZÉ FILHO

Apesar de enfrentar uma campanha com recursos limitados e sem o apoio da máquina administrativa, o candidato a prefeito de Tarauacá, Zé Filho (REP), tem mobilizado uma base sólida de apoiadores em busca de uma terceira via. Concorrendo com a atual prefeita Maria Lucinéia (PDT), que conta com o apoio da máquina municipal, e o ex-prefeito Rodrigo Damasceno (PP), que tem o governo ao seu lado, o empresário e pecuarista Zé Filho não se deixou intimidar. Ele segue conduzindo uma campanha eficaz e mantém-se competitivo na disputa.

AULAS SUSPENSAS

A Secretaria de Estado de Educação do Acre decidiu manter a suspensão das aulas nesta segunda-feira (09), em sete municípios devido à qualidade do ar, que foi classificada como “péssima”. A suspensão, que teve início na última quinta-feira (05), afeta alunos em Rio Branco, Porto Acre, Brasiléia, Epitaciolândia, Santa Rosa do Purus, Manoel Urbano e Sena Madureira. O Acre enfrenta uma das piores crises climáticas dos últimos anos, com a intensificação da seca e da fumaça.

EXPOACRE 2024

Apesar da crise climática recente no Acre, a maior feira agropecuária do estado foi um grande sucesso. Notou-se um aumento significativo no investimento em espaços destinados a microempreendedores. O espaço da indústria, promovido pelo Sebrae, continua a se renovar a cada ano, incentivando as empresas a exporem seus negócios e a participarem ativamente da feira.

TRABALHO BEM FEITO

Gostaria de destacar o trabalho altamente profissional e responsável da equipe do ContilNet, que cobriu a Expoacre 2024 ao longo das nove noites do evento. Com uma abordagem abrangente, o ContilNet realizou diversas rodadas de entrevistas e destacou o melhor da feira, oferecendo ao público uma rica diversidade de conteúdos que vão desde política até entretenimento.

IAPEN

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN) marcou presença na Expoacre 2024 e destacou a atuação de uma de suas divisões menos conhecidas: a Divisão de Trabalho, Produção e Renda. Esta divisão é responsável pelos trabalhos realizados pelos apenados, incluindo a produção de móveis em madeira, artigos decorativos e tapeçarias. Um destaque especial foi o curso de luthieria, conduzido por um policial penal em parceria com o Tribunal de Justiça do Acre, que envolve a fabricação de instrumentos musicais.

MUDANÇA NO CÓDIGO PENAL

O deputado federal Coronel Ulysses (UB) apresentou um Projeto de Lei que propõe alterações no Código de Processo Penal para tornar obrigatória a decretação de prisão preventiva durante a audiência de custódia para acusados de crimes hediondos, roubo, associação criminosa qualificada e em casos de reincidência criminal. A proposta também prevê que os policiais responsáveis pela prisão sejam ouvidos na audiência. O objetivo é evitar que os acusados sejam liberados pelo juiz após a audiência de custódia com base em alegações de abuso de autoridade.