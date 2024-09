O empresário Zé Carlos, representante da JCC, proprietário da Frios Vilhena, organizou o primeiro Leilão de Senepol na Expoacre 2024, nesta terça-feira (3).

Com o melhor churrasco do Acre, o leilão, que tem como leiloeiro o LeiloMarca e conta com 41 lotes disponíveis, com 31 machos e 10 fêmeas.

“Pretendemos fazer bons negócios”, disse o empresário.

O leilão pode ser acompanhado ao vivo pelo YouTube:

VEJA FOTOS: