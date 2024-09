Com +R$1 milhão de investimentos, Governo anuncia editais para o setor moveleiro na Expoacre

Em um encontro realizado na terceira noite de Expoacre 2024, nesta segunda (02), com representantes do setor moveleiro e empresas industriais do Acre, o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanipal Mesquita, anunciou o lançamento de dois novos editais e destacou investimentos que impulsionarão o setor de móveis no estado.

O objetivo é fomentar a indústria local, gerando empregos e oportunidades de negócios. O encontro de negócios prevê movimentar cerca de R$ 1 milhão em contratos e acordos comerciais com o setor moveleiro.

“Estamos fazendo um encontro com o setor moveleiro, com empresas industriais de movelarias, para destacar dois editais que o governo do estado está lançando. Dentro do programa de compras, incentivo com a participação de todas as indústrias”, explicou o secretário.

Além dos editais, um sendo para móveis escolares e administrativos e outros para móveis planejados, o governo anunciou três incentivos financeiros, que já estão sendo realizadas por meio de investimentos do IEPTEC, Segov e PROCON, beneficiando diretamente os moveleiros locais – o programa COMPRAC.

“Três aquisições já estão acontecendo, que são investimentos nas empresas de movelarias. Um feito pelo IEPTEC, um pela Segov e outro pelo PROCON, que vão comprar os móveis dos moveleiros daqui”, detalhou Assurbanipal.

O programa de incentivo às compras foi criado pelo governador Gladson Cameli e está sendo ampliado para outros setores.

“O objetivo é fomentar a indústria, fazer com que a nossa indústria gere emprego. Neste momento, o foco está sendo o setor moveleiro, mas já estamos trabalhando no setor gráfico, alimentos, confecções, e vamos expandir para novos segmentos”, afirmou o secretário.

Veja a galeria:

