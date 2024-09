Concurso público: Confita 6 editais que foram publicados nesta quarta-feira

Várias oportunidades em concurso público são criadas todos os dias, com vagas para todos os níveis de escolaridade e em diversas áreas de atuação!

Pensando nisso, para que fique por dentro em todas as chances de conquistar a sua vaga no serviço público, preparamos uma lista com os editais publicados nesta quarta-feira, 25 de setembro.

Concurso público – Câmara de Brusque (SC)

Em Santa Cantarina, a Câmara de Brusque publicou o edital do seu concurso público para a oferta de 3 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva, para cargos de níveis médio e superior. Iniciais de até R$ 11.546,55.

Interessados devem entrar no site da banca Furb, entre os dias 1° e 31 de outubro e efetuar o pagamento das seguintes taxas:

Nível médio: R$ 120,00

Nível superior: R$ 150,00

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, a se realizarem no dia 24 de novembro de 2024. Veja mais detalhes no edital!

Concurso GHC RS

No Rio Grande do Sul, o Grupo Hospitalar Conceição tornou público seu edital para a oferta de oportunidades em cadastro reserva para cargos de níveis técnico e superior. Salários iniciais de até R$ 28.903,60.

As inscrições já estão abertas e encerrarão somente no dia 24 de outubro. Para homologar a candidatura, é preciso entrar no site da banca Fundatec e realizar o pagamento da taxa de:

Nível técnico: R$ 105,00;

Nível superior: R$ 162,00.

As provas estão marcadas para o dia 24 de novembro. Confira mais informações no edital!

Concurso público – IFAP

O Instituto Federal do Amapá publicou o edital do seu concurso público para a oferta de 37 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva para Técnico-Administrativo em Educação, com iniciais de até R$ 4.556,92.

Interessados devem entrar no site da banca Fundatec até o dia 17 de outubro. É necessário que o candidato pague a taxa de inscrição de:

Nível fundamental: R$ 70,00;

Nível médio/técnico: R$ 90,00;

Nível superior: R$ 110,00.

As provas serão aplicadas no dia 1° de dezembro. Mais informações no edital!

Concurso Prefeitura de Guaraíta (GO)

Em Goiás, a Prefeitura de Guaraíta divulgou seu edital para a oferta de 85 vagas + CR para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Iniciais de até R$ 4.236,00.

As inscrições estarão abertas entre os dias 7 e 28 de outubro. É necessário entrar no site da banca Itec Concursos e efetuar o pagamento da taxa de R$ 70,00 a R$ 140,00.

As provas serão realizadas no dia 10 de novembro. Veja o edital na íntegra!

Concurso Prefeitura de Cerquilho (SP)

Em São Paulo, a Prefeitura de Cerquilho tornou público seu edital para a oferta de 50 vagas + CR para cargos de níveis médio e superior de formação. Iniciais de até R$ 3.477,26.

As inscrições estão abertas e encerram somente no dia 14 de outubro, no site da banca Instituto Consulpam. Interessados devem realizar o pagamento da taxa de R$ 14,00 e R$ 18,00.

Provas serão realizadas no dia 17 de novembro. Veja mais informações no edital!

Concurso público – SAP SC

Em Santa Catarina, a Secretaria de Administração Penitenciária publicou o edital do seu processo seletivo para a oferta de 265 vagas para Agente de Segurança Socio Educativo, com iniciais de R$ 6 mil!

Interessados devem entrar no site da banca Instituto AOCP até o dia 23 de outubro. É necessário efetuar o pagamento da taxa de R$ 130,00.

Provas serão realizadas no dia 17 de novembro. Veja mais detalhes no edital!