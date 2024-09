Conheça a Roust Buffet, uma das maiores empresas do Acre especialista em coffee break

Há 10 anos a Roust Buffet, que nasceu em Sena Madureira, interior do Acre, oferece o melhor serviço especialista em Coffee Break e coquetéis.

A mente por trás da marca é o senamadureirense Railan Araújo. Em entrevista ao ContilNet, ele explicou que começou apenas ofertando serviços de jantar, mas hoje conta com serviços de coffee break, coquetel, café da manhã, almoço, jantar e churrasco, além de infantil.

Na Exposena 2024, maior feira agropecuária de Sena Madureira, a Roust teve a oportunidade de voltar onde tudo começou e oferecer o melhor serviço ao município. A empresa foi a responsável por montar o buffet dos camarins dos artistas nacionais que vieram fazer shows na feira.

Para contratar os serviços do Roust Buffet, basta entrar em contato pelo número (68) 99928-1744 ou buscar pelo Instagram @roust.buffet.

Veja fotos do coffee breake montado pela Roust no estúdio do ContilNet: