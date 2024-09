Em visita a Expoacre, Marcus Alexandre recebe carinho e apoio da população; veja fotos

O candidato a prefeito pela coligação Bora Rio Branco, Marcus Alexandre, visitou o Parque de Exposições na noite desta quarta-feira, 3 de setembro. O candidato foi muito bem recebido por populares, que pediam para tirar fotografias e declaravam apoio.

Enquanto caminhava na Expoacre 2024, Marcus Alexandre encontrou com o governador Gladson Cameli, que se cumprimentaram cordialmente e desejaram boa sorte.

O governador agradeceu a visita do candidato Marcus Alexandre na maior feira de negócios e entretenimentos do Acre, promovida pelo governo do Estado.

Marcus Alexandre disse estar muito feliz pela receptividade das pessoas. “Todo ano eu venho na Expoacre, esse que ja é um evento tradicional na nossa cidade, aqui todo mundo se encontra, a feira tá muito bonita, bem organizada, eu agradeço o carinho das pessoas, os abraços e o apoio que recebi”, disse.

Veja a galeria:

Assista ao vivo a transmissão da 4º noite da maior feira do Acre, pelo ContilNet e Sans Filmes: