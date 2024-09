Ex-mulher após agressão de MC Ryan SP: “Não é uma pessoa ruim”

Agredida por MC Ryan SP, Giovanna Roque defendeu o funkeiro e afirmou que ele “não é uma pessoa ruim”. O episódio de violência doméstica, que aconteceu em abril deste ano, veio à tona nesta sexta-feira (27/9), através do portal LeoDias, que divulgou imagens da briga.

“Queria deixar claro que o Ryan não é essa pessoa ruim que vocês estão pensando que ele é. Ocorreu sim uma discussão, depois do último término que a gente teve”, começou a mãe de Zoe, de nove meses, filha do ex-casal.

Giovanna chegou a justificar a atitude do ex-marido e contou ter sido a primeira vez: “O Ryan tinha aprontado e nesse dia eu perdi muito a cabeça, fiquei nervosa. Eu quebrei o telefone dele, parti pra cima dele. E aí ele ficou muito nervoso com essas coisas e veio pra cima de mim também. A gente deu abertura pro inimigo, isso nunca aconteceu antes”.

No desabafo, Giovanna Roque continuou do lado de MC Ryan SP. “Uma pessoa muito infeliz, suja, enviou [o vídeo] para uma página de fofoca para prejudicar nós dois, para prejudicar ele. Pra querer envergonhar ele, me envergonhar. Porque isso é o cúmulo. É vergonhoso”, pontuou.

A modelo detalhou o que houve momentos antes de levar um chute do artista: “Eu não sou coitada. A gente realmente brigou, como qualquer outra pessoa. Vocês também têm a vida de vocês. Todo mundo tem sua vida e acontece de ter atrito, confusões dentro de casa. A gente teve a nossa vida, nossa privacidade exposta”.

Novamente, Giovanna Roque encerrou o vídeo publicado no Instagram defendendo o pai de sua filha, Zoe, de nove meses. “Quer dizer que o Ryan não pode errar uma vez, que vem uma pessoa infeliz, um cão e faz esse inferno todo. Aí, todo mundo sai massacrando o cara. Quando a gente vai ter nossa vida em paz? É o cúmulo da maldade”, concluiu.

MC Ryan SP precisou ser contido durante agressão

MC Ryan SP não pretendia parar de agredir a ex-mulher, Giovanna Roque. De acordo com uma foto compartilhada pelo portal LeoDias, o funkeiro pretendia jogar uma mala na moça, no entanto, foi contido por um homem.

O funkeiro foi flagrado, pelas câmeras de segurança da sua própria residência, dando um chute na modelo, três meses depois dela dar luz à Zoe, de nove meses, primeira filha do casal.

O episódio aconteceu em abril deste ano. Nas primeiras imagens divulgadas pelo veículo, o músico aparece em meio a roupas jogadas no chão, dentro de um closet, dando um chute em Giovanna, que está abaixada no chão.

“Isso vai acabar com a minha carreira, mas sou filho de Deus e sei que errei. Naquele vídeo, mostra um cara que eu não sou”, disse assumindo a culpa e confirmando que bateu na moça.

Separação

No último dia 12 deste mês, Giovanna Roque anunciou a separação de Ryan SP. O romance durou pouco mais de um ano entre idas e vindas. Na ocasião, a moça não revelou o motivo do término, mas afirmou que estava se antecipando para não ser motivo de piada.

“Não somos mais um casal. Sei que isso é um assunto particular, mas já estou poupando futuras notícias, suposições e piadas”, disse ela em um comunicado oficial.

Na ocasião, Roque pediu que não seja mais relacionada ao MC, uma vez que a filha seria a única conexão dos dois.

“Somos pais da Zoe, e essa é a única razão de vínculo que ainda possa existir. Peço que não me relacionem a nada do mesmo. Obrigada”, encerrou.

Veja a declaração completa de Giovanna Roque sobre a agressão: