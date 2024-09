Há 10 anos na Expoacre, Point do Pato se destaca com comida tradicional e movimento intenso

Um dos restaurantes mais renomados de Rio Branco, o Point do Pato, está há 10 anos de participação na maior feira de agronegócios do Acre. Com comidas regionais, a proprietária do Point do Pato, Socorro Moreira Jorge, espera movimentação intensa durante as noites da Expoacre.

De acordo com a proprietária do restaurante, a movimentação desde o primeiro dia tem sido ótima.

“Meu cardápio é intenso. Sai muito risoto, muito pátoa, rabada, carne de sol, moqueca, muito peixe também, peixe frito, peixe ao molho de camarão, costela de tambaqui, carne de sol, um baião de dois”, diz Socorro.

O Point do Pato, conhecido há 30 anos, é um restaurante renomado, que já esteve no Guia Quatro Rodas e Revista Gula, além da imprensa local, e tem foco na comida regional.

Para Socorro, as primeiras noites de Expoacre foram ótimas, e as próximas devem ser ainda melhoras.

“Todo ano, graças a Deus, a casa está sempre cheia, as pessoas de lá vem aqui para feira para vim para o Point do Pato para jantar aqui. Então a gente já fica esperando outras pessoas que não conhecem e as nossas tradicionais, que são amigos e clientes”, disse.

Fora do Parque de Exposições, o Point do Pato fica localizado no bairro Tropical, na “Pracinha do Tropical”, na rua Palmeiras.

