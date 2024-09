Homem é suspeito de estuprar e agredir com enxada menina de 3 anos

A Polícia Civil investiga um homem suspeito de estuprar e agredir com enxada uma menina de 3 anos, em Votorantim, no interior de São Paulo. Ela foi atingida na cabeça e passou por cirurgia no último domingo (15/9).

Uma testemunha encontrou a menina sangrando na calçada, ao lado da mãe. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para uma UPA da cidade, segundo informações do G1.

De acordo com a reportagem, a mãe disse aos policiais que o suspeito é vizinho dela e teria invadido a casa, supostamente sob o efeito de drogas, e golpeado a garota com uma enxada.

Exames teriam constatado, também, que a criança apresentava lesões de abusos sexuais, já cicatrizados, nas partes íntimas, inclusive o rompimento do hímen. A mãe alega que não tinha conhecimento das feridas.

A menina foi encaminhada ao IML de Sorocaba, onde passará por exame de corpo de delito. O Conselho Tutelar acompanha o caso.

O Metrópoles entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) e com a Prefeitura de Votorantim, mas não obteve respostas até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para atualizações.