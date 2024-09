Jenilson chega ao debate na Ufac e alfineta Bocalom: “Passou o dia circulando e não veio”

O ex-deputado estadual Jenilson Leite é candidato a prefeito de Rio Branco pelo PSB, chegou acompanhado de assessores e do candidato a vice-prefeito na chapa dele, Sanderson Moura, ao segundo debate das eleições deste ano, nesta sexta-feira (20), organizado pelos alunos do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Na chegada, Jenilson comentou sobre a ausência do atual prefeito Tião Bocalom. Ele chamou a decisão dele de ‘estratégica’. “Passou o dia circulando e a noite não veio pro debate”, disse.

O ex-deputado declarou que o debate, organizado pelos estudantes da Ufac, é mais uma oportunidade para falar sobre as propostas para a capital.