Marcus Alexandre reafirma compromisso de trabalhar nos ramais e apoiar produtores rurais

O candidato a prefeito de Rio Branco pela coligação “Bora Rio Branco”, Marcus Alexandre (MDB), esteve na Vila Manoel Marques, KM 14 da Transacreana, em seguida esteve na Vila Verde, KM 58 e também com moradores da comunidade do Espalha/Jarinaua, KM 72 da Estrada Transacreana, onde firmou o compromisso de trabalhar na recuperação dos ramais para facilitar a eletrificação rural na região.

“Nosso compromisso é a manutenção dos ramais, para que no inverno eles tenham uma estrutura que permita o escoamento da produção. Também discutimos a questão da assistência técnica e o apoio para a eletrificação rural, considerando que os contratos de energia já estão assinados, mas é necessário apoio para a abertura de ramais e a extensão da rede elétrica a áreas ainda não atendidas. Esses compromissos foram firmados: manutenção dos ramais, apoio ao escoamento da produção pelo rio no inverno e suporte para a eletrificação rural”, destacou.

O emedebista, que esteve acompanhado do senador Sérgio Petecão (PSD) e de vereadores da coligação, reforçou a proposta de instalar uma subprefeitura no km 50 da Transacreana e destacou a necessidade de uma unidade de saúde na região, próximo ao km 100.

“Estivemos lá ao lado do senador Sérgio Petecão, dos nossos candidatos a vereadores, e reafirmamos um compromisso de parceria e de trabalho. A Prefeitura vai instalar uma sede, uma subprefeitura, no quilômetro 50 para garantir estrutura e também uma unidade de saúde próxima ao quilômetro 100. Nosso plano inclui três unidades de saúde, transformar a unidade da Vila Verde em uma URAP e instalar a sede da prefeitura com equipamentos permanentes na Transacreana, tanto para a manutenção de ramais quanto para o apoio à produção, com grade aradora, destocador, e outros equipamentos de apoio aos produtores rurais”, concluiu Marcus Alexandre.