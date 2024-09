Nova pesquisa Data Control/ContilNet mostra Marcus Alexandre como o candidato mais rejeitado

A pesquisa Data Control, encomendada pelo site ContilNet e divulgada neste sábado (28), mostra que aconteceu uma reviravolta no cenário de disputa pela Prefeitura de Rio Branco, não apenas na prefêrencia do voto, mas no quesito rejeição.

Além de ficar em segundo lugar nas pesquisas espontâneas e estimuladas, o candidato Marcus Alexandre, do MDB, tem maior rejeição do que Bocalom.

Na pesquisa anterior do instituto Data Control, Marcus tinha 21,30% de rejeição, contra 24,90% de Bocalom. Nessa última pesquisa, o emedebista ultrapassou o atual prefeito e atingiu 26% de rejeição, contra 24,40% do candidato do PL.

Emerson Jarude e Jenilson também tiveram queda no índice de rejeição. O candidato do NOVO saiu de 16,20% para 15,60%, e o representante do PSB caiu de 16,30% para 14,30%. 4,0% disseram rejeitar todos os candidatos.

Foram coletadas 1.217 entrevistas entre os dias 18 e 20 de setembro. O intervalo de confiança é de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AC) sob o número AC 08063/2024.