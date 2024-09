Pesquisa Data Control/ContilNet: Bocalom tem mais de 50% das intenções e pode vencer no 1º turno

O Instituto Data Control realizou uma nova pesquisa sobre a disputa eleitoral em Rio Branco, encomendada pelo site ContilNet. De acordo com os números apresentados, o atual prefeito e candidato à reeleição, Tião Bocalom, venceria no primeiro turno, se as eleições fossem hoje.

Na pesquisa estimulada, considerando os votos válidos, Bocalom registrou 50,2%. Marcus Alexandre aparece em segundo lugar, com 37,2%. Jarude pontuou 7,8%, e Jenilson Leite 4,8%.

Ainda na estimulada, quando são consideradas as categorias “nulo” e “não souberam responder” ou “não responderam”, os números foram: Bocalom com 43,0%; Marcus Alexandre com 31,9%; Jarude com 6,7%; Jenilson com 4,1%; nulo com 4,7%; e “não souberam responder” ou “não responderam” com 9,7%.

A pesquisa estimulada também revela que Bocalom cresceu 0,7 ponto, enquanto Marcus Alexandre perdeu 8 pontos em comparação com a pesquisa anterior. Jarude e Jenilson também mostraram crescimento: 1 ponto e 2,1 pontos, respectivamente.

Na pesquisa espontânea, que não apresenta opções de resposta aos eleitores, Bocalom lidera com 38,9%, seguido por Marcus Alexandre com 26,0%, Jarude com 4,0% e Jenilson Leite com 1,6%. Além disso, 3,9% disseram que votarão nulo, e 25,6% não souberam responder.

A comparação com a pesquisa estimulada mostra que Bocalom subiu 5,7 pontos, Marcus Alexandre perdeu 3,5 pontos, Jarude subiu 0,7 ponto e Jenilson cresceu 1,1 ponto.

Quando questionados sobre um possível segundo turno entre Bocalom e Marcus Alexandre, 55,4% dos entrevistados disseram que votariam em Bocalom, enquanto 44,6% optariam por Marcus Alexandre.

Também foi perguntado aos entrevistados quem eles acreditam que vencerá as eleições, independentemente de seus votos. Para 55,5%, Bocalom será o vencedor. Outros 26,5% apostam em Marcus Alexandre, 0,7% acreditam na vitória de Jarude, e 0,3% na de Jenilson. Já 16,9% não souberam responder ou não sabem.

A pesquisa coletou 1.217 entrevistas entre os dias 18 e 20 de setembro. O intervalo de confiança é de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AC) sob o número AC 08063/2024.