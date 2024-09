O que devo saber antes de comprar um purificador de água?

Quer água de qualidade em casa sem gastar muito? Um purificador de água pode ser a solução. Entenda os fatores que afetam a qualidade da água e sua saúde.

A escolha do purificador vai além do preço. Considere o espaço, a pressão da água e a necessidade de refrigeração. A maioria dos purificadores pode ser instalada na bancada, parede ou torneira.

O consumo de energia é importante. Purificadores com refrigeração podem aumentar sua conta de luz. Verifique a eficiência energética do aparelho.

A capacidade do reservatório de água gelada varia. Avalie se atenderá às necessidades da sua família.

Os preços dos purificadores variam de R$155 a R$2.220. Essa faixa reflete as diferentes tecnologias e capacidades disponíveis. Escolha um purificador que equilibre custo e eficiência.

Importância do purificador de água para a saúde

Saber qual o melhor purificador de água é muito importante, pois a água tratada é essencial para nossa saúde. O corpo humano é 70% água, precisando de água limpa frequentemente. Um purificador em casa garante água de qualidade, trazendo benefícios ao organismo.

Benefícios da água purificada

A água purificada oferece muitas vantagens:

Pele hidratada

Cabelos e unhas mais fortes

Melhor lubrificação dos olhos

Regulação da temperatura corporal

Melhoria da saúde dos rins

Ter um purificador reduz o uso de garrafas PET, diminuindo o lixo plástico. Também economiza na compra de água mineral, reduzindo a necessidade de água engarrafada.

Riscos da água não tratada

Água sem tratamento adequado pode conter bactérias e microrganismos prejudiciais à saúde. O consumo de galões também pode ser arriscado. A água do purificador é uma opção mais segura e saudável.

Diferença entre filtro e purificador

O filtro remove partículas maiores, enquanto o purificador elimina contaminantes microscópicos. Pesquisas mostram que os purificadores são mais procurados que os filtros tradicionais.

Os preços dos purificadores variam de R$121 a R$915. Eles oferecem recursos como opções de temperatura e painéis LED. Alguns têm sistemas de alerta para troca de filtros.

Fatores essenciais na escolha do purificador ideal

Escolher o purificador de água certo é vital para ter água limpa em casa. Vários fatores afetam essa decisão. O espaço, a capacidade e a purificação são pontos importantes.

Espaço disponível para instalação

Avalie o espaço antes de escolher o purificador. Modelos elétricos são compactos, perfeitos para casas. Purificadores com compressor são maiores, ideais para empresas.

Pressão mínima da água

A pressão da água é crucial para o purificador funcionar bem. Se for baixa, talvez precise instalar um pressurizador.

Necessidade de refrigeração

Purificadores refrigerados dão água gelada, mas gastam mais energia. Há dois tipos: com compressor a gás ou placa eletrônica. A escolha depende do gosto e do uso.

Capacidade do reservatório

A capacidade de purificar e armazenar varia por modelo. Para famílias grandes, escolha reservatórios maiores. A vazão também conta: mais água em menos tempo é melhor.

A instalação de purificadores exige cuidados especiais. Marcas como Electrolux têm modelos fáceis de instalar. Seus filtros duram mais e são simples de trocar.

Leve tudo isso em conta ao escolher. Assim, garante água pura e saudável para todos em casa.

Características técnicas a considerar

Na escolha de um purificador de água, as características técnicas são essenciais. Elas afetam diretamente a qualidade da água e o desempenho do aparelho. É importante avaliar cuidadosamente essas características.

Tecnologias de filtragem

As tecnologias de filtragem garantem água segura. Os purificadores Consul eliminam até 99,9% das bactérias. Um purificador classe A remove 99,99% das bactérias e reduz cloro, ferro e manganês.

Vazão de água

A vazão determina a rapidez do fornecimento de água tratada. Escolha um modelo que atenda às necessidades da sua casa. A classificação varia de A a F, sendo A a mais eficiente.

Consumo de energia

O consumo de energia é importante, especialmente em modelos com refrigeração. O selo PROCEL avalia a eficiência energética dos purificadores. Verifique se o aparelho é econômico para garantir um custo adequado a longo prazo.

Verifique se o purificador possui certificação do Inmetro

Considere a vida útil do filtro (em média 6 meses ou 1500 litros)

Avalie a capacidade de fornecer água em diferentes temperaturas

Observe se o modelo possui aviso de troca do refil

Desde 2011, a venda de purificadores sem o Selo INMETRO é proibida no Brasil. Escolha um modelo que atenda às suas necessidades. Garanta água segura e saborosa para sua família.

Custo-benefício e manutenção do purificador

Ao comprar um purificador de água, avalie o custo-benefício além do preço inicial. A manutenção é crucial para o custo total ao longo do tempo. Considere esses fatores para fazer uma escolha inteligente.

Preço inicial vs. custo a longo prazo

O investimento inicial varia conforme o modelo e a marca. O Electrolux PE12B tem 800ml de capacidade, enquanto o Consul CPB34AS tem 1,5 litros. Essa diferença afeta o preço e a praticidade no uso diário.

Frequência e custo de troca de filtros

A troca regular dos filtros mantém a qualidade da água. Muitos modelos precisam de substituição a cada 3.000 a 3.750 litros ou 6 meses. Inclua o custo dos filtros no seu orçamento de longo prazo.

Vida útil do aparelho

A vida útil do purificador é um fator importante a considerar. Alguns modelos, como o Lorenzetti Gioviale, têm troca de refil anual. Uma boa manutenção prolonga a vida útil e garante um funcionamento eficiente.