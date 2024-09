Passagem do furacão Helene nos EUA deixa ao menos 62 mortos

Pelo menos 62 mortes relacionadas à tempestade foram relatadas nos estados americanos da Carolina do Sul, Geórgia, Flórida, Carolina do Norte e Virgínia.

Na Carolina do Norte, ao menos 10 pessoas morreram, segundo um comunicado do gabinete do governador Roy Cooper. Pelo menos 23 morreram na Carolina do Sul, incluindo dois bombeiros no Condado de Saluda, de acordo com autoridades estaduais.

Na Geórgia, pelo menos 17 pessoas morreram, duas delas mortas por um tornado em Alamo, de acordo com um porta-voz do governador Brian Kemp. O governador da Flórida, Ron DeSantis, na manhã de sábado (28) aumentou o número de mortos confirmados para 11, incluindo várias pessoas que se afogaram no Condado de Pinellas.

E no Condado de Craig, Virgínia, uma pessoa morreu em uma queda de árvore relacionada à tempestade e desabamento de prédio, disse o governador Glenn Youngkin na sexta-feira.

“O pior evento na história do nosso escritório”

O National Weather Service Greenville-Spartanburg, Carolina do Sul, disse no sábado que está “devastado pelas terríveis inundações e danos generalizados causados ​​pelo vento causados ​​pelo furacão Helene”, e que “não tem palavras” para expressar a quantidade de vidas perdidas devido à tempestade.

A agência o chamou de “o pior evento na história do nosso escritório”, em uma postagem no Facebook na noite de sábado.

Mais de 400 estradas permanecem fechadas no oeste da Carolina do Norte, disse o Departamento de Transporte do estado na manhã de sábado.

“Todas as estradas no oeste da Carolina do Norte devem ser consideradas fechadas”, diz sua postagem no X.

As autoridades alertaram os moradores para ficarem longe da água por causa de linhas de energia caídas, contaminação de esgoto e detritos. Um abrigo de emergência está atendendo atualmente 400 pessoas no WNC Agricultural Center perto do Aeroporto Regional de Asheville, na Carolina do Norte.

O aeroporto local disse que suas operações estão “canceladas pelo resto do dia” e agradeceu aos moradores por sua paciência durante o “desastre natural sem precedentes”.

Mais de 3 milhões sem energia

Os remanescentes do furacão Helene continuaram a deixar vários estados do leste dos EUA sem energia no sábado, com cerca de 3,1 milhões de clientes deixados no escuro em áreas como Carolina do Sul, Geórgia, Carolina do Norte, Flórida e Ohio, de acordo com o PowerOutage.us.

Mais chuva prevista

Mais chuva é esperada neste fim de semana em partes da região sul dos Apalaches. Totais adicionais de até 25,4 mm são esperados para áreas do oeste da Carolina do Norte, incluindo Asheville, e leste do Tennessee, incluindo Pigeon Forge e Gatlinburg.

Até cerca de 51 mm são possíveis para partes da Virgínia, Kentucky, Ohio, Virgínia Ocidental e Pensilvânia até segunda-feira.

“Embora as quantidades de chuva sejam leves, áreas que receberam chuvas excessivas de Helene podem ver agressão isolada de escoamento excessivo”, disse o escritório do Serviço Nacional de Meteorologia em Greenville-Spartanburg na manhã de sábado.