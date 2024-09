Presidente do Iteracre anuncia entrega de títulos definitivos em mais um bairro de Rio Branco; VEJA

Durante entrevista na transmissão do ContilNet na Expoacre 2024, nesta quarta-feira (4), o presidente do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), Romário Costa, anunciou que mais um bairro de Rio Branco será beneficiado com a entrega de títulos definitivos: o Wanderley Dantas.

Ele lembrou que há mais de 30 anos os moradores do bairro aguardavam a regularização das suas casas.

“Já conseguimos resolver a pendência que tinha no Poder Judiciário. Agora só estamos aguardando a aprovação da prefeitura para entregar esse título definitivo para mais de 700 famílias”.

A iniciativa faz parte do programa Minha Terra de Papel Passado, do Governo do Estado, que visa a regularização fundiária no Acre. O programa já entregou mais de 11 mil títulos no estado.

Veja a entrevista na íntegra: