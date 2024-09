State of Play de setembro: 10 novidades do evento que você precisa conferir

O remaster de Horizon Zero Dawn Remastered foi finalmente confirmado. O jogo foi originalmente lançado em 2017 para PlayStation 4 (PS4) e chegará com gráficos renovados pela Nixxes ao PS5 e PC no dia 31 de outubro, reapresentando as aventuras de Aloy com melhorias de áudio, captura de movimento, resolução e performance, além de suporte nativo para o PlayStation 5 Pro. O título inclui a expansão The Frozen Wilds, e quem já possui Horizon Zero Dawn e/ou Horizon Zero Dawn Complete Edition poderá fazer o upgrade por US$ 9,99 (R$ 55).